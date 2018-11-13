Beş Yıldır New York’ta Ebru Sanatını Öğretiyor

ABD'de gönüllü sanat elçisi gibi çalışan Hümeyra Etike Mavruk, New York'taki devlet okulunda yetişkinlere beş yıldır ebru dersleri veriyor. Çocuklarının eğitimi için ABD'ye yerleşen Hümeyra Etike Mavruk, hobi olarak ilgilenmeye başladığı ebru sanatının ABD'de tanıtılması için gayret gösteriyor. Mavruk, Long Beach Ortaokulu'ndaki kursta Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, ebruya 15 yıl önce sabrı öğrenmek için başladığını söyledi. ABD'ye yerleştikten sonra evde sabahlara kadar ebruyla uğraştığını anlatan Mavruk, ''Önce bir hobi olarak başladım bu sanata. İlgi duyduğum için başladım, geliştirdim. Boş zamanlarımı değerlendiriyordum. Sonra buraya yerleştik biz çocuklarımızın eğitimi için. Burada bir şeyler yapmam lazımdı, sevdiğim sanat, asıl branşım çocuk gelişimi benim. Bu sanatı önceleri sabaha kadar kendi kendime icra ediyordum. Zaman içinde bunu burada duyurma gereği duydum, böyle bir hisle uyandım derler ya hani. Burada duyurmak istedim bu sanatı” diye konuşuyor. ''Turkish Ebru art'' olarak müfredata girmiş

Önce çeşitli sokak gösterilerinde ve sanat etkinliklerinde ebruyu tanıtan Mavruk, bu sanatı Long Beach orta okulu sürekli eğitim merkezinin programına aldırmak için ilginç bir yöntem denemiş. Okulun internet sitesinden başvuru yapan Mavruk, ebru dersini okula kabul ettirme sürecini şöyle anlatıyor: “Ben okulun internet sitesinden başvurular yaptım. Daha sonra baktım bu beklemekle olmayacak, küçük bir kaba hazırladım sıvımı, küçük küçük konteynerlere boyalarımı karıştırdım, hazırladım ve okula gittim randevusuz. Ben dedim 'müdürle görüşmek istiyorum.' Long Beach Middle School'da. 'Randevunuz var mı?' 'Hayır yok ama çok kısa görüşmem lazım' dedim. Beni içeri aldılar. Ben anlatırken sanatı, hemen çantamdan çıkardım koydum oraya, boyamı damlattım suya. Zaten müdür büyülendi görünce. On-line başvurum da vardı ve kabul edildi. 'Turkish ebru art' olarak müfredata girdi. Benim için anlatılması imkansız bir mutluluk, çok büyük bir haz. Zaman içinde ülkemde duyuldu, ebrucu arkadaşlarım mutlu oldular, gurur duydular. Ben bunun ulusal gururunu taşıyorum. İnsanlara öğretiyorum, tanıtıyorum. Türk sanatı olarak anlatıyorum, Türk sanatı olarak öğretiyorum. Çok güzel ilgi görüyor. Şimdiye kadar sadece iki tane Türk öğrencim oldu. Birisi bu yıl, birisi de geçtiğimiz yıldı. Onun haricinde hep Amerikalılarla çalıştım.”

​Sergilerden elde ettiği gelirlerle Muş'taki okula destek Long Island'da yaşlılara ve engellilere de ebru gösterileri yapan Hümeyra Etike Mavruk, New York'ta açtığı sergilerden elde ettiği gelirle Türkiye'de bir fen, bir de müzik laboratuvarı açılmasına destek olmuş. Muş'taki okula da bizzat giderek çocuklara ebruyu anlatan Mavruk, bu sanatı çocuklara tek tek uygulatmış. Long Beach Ortaokulu Sürekli Eğitim Merkezi'nde bu derslerin düzenli hale gelmesiyle hedefini yükselttiğini dile getiren Mavruk, “İlerideki hedefim ilk fırsatta üniversiteye taşımak bunu. Tamam middle schoolda (ortaokul) müfredata girdi ama bir sonraki hedefim bunu üniversiteye taşımak.” diye konuşuyor. ​“Bu renklerle ve suyla bir macera” Long Beach Ortaokulu Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerler de ebruyu hem bir sanat etkinliği hem de stresten arınma fırsatı olarak görüyor. Kursiyerlerden Lisa Strum, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, sanatla çok ilgili bir emekli olarak kendisini farklı yollarla, renklerle ve modellerle ifade etmek istediğini söyledi. Gerçekten bir sanatçı olabileceğini hiç düşünmediğini de belirten Strum, ''Hümeyra’yla tanışınca o bize ilham verdi. Bize suyu, renkleri ve suyun yüzeyini nasıl kullanacağımızı temel biçimde öğretti.

Her defasında resimler farklı şekilde ortaya çıkıyor. Ve her zaman beklediğiniz gibi gelmiyor. Bu renklerle ve suyla bir macera. Suyun iyileştirici bir yanı da var. Sakinleştiriyor” diyor. ​“Ebru sihirli bir şey” Kursiyerlerden Allison W'da ebru dersleriyle ilgili bir anısını şöyle anlatıyor: “Bir gün iş yerinde kendimi kötü hissediyordum. Tüm gün deliler gibi ağladım. Buraya gelmek istememiştim ama kendimi zorlayarak geldim. O akşam en güzel parçamı yaptım. Ve farklı birisi gibi hissettim kendimi. Suyla meşgul olduğunuzda hislerinizin ve duygularınızın düzeldiğini fark ediyorsunuz. Bilmiyorum, ebru sihirli bir şey. Hümeyra da mükemmel bir eğitmen.” Anita Farhi de, ebru derslerine ilişkin görüşlerini, “Farklı ve yaratıcı bir uğraş arıyordum. Long Beach okulu sürekli eğitim merkezinin ilanını gördüm. Ebru çok harika göründü bana. İnternetten de nasıl bir şey olduğunu araştırdım. Kursa başladım ve sonuçta harika bir etkinlik çıktı” ifadeleriyle anlatıyor. ''Ebruyla iftihar ediyorum''