Beş yıldızlı doğa kampı

KAYSERİ (AA) - Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi doğa kampları, misafirlerine beş yıldızlı hizmet sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından organize edilen ve Sarımsaklı Barajı kıyısındaki ormanlık alanda oluşturulan doğa kamplarına katılan aliler bir gün de olsa şehrin yoğunluğundan kurtulup, güzel bir hafta sonu geçirme fırsatı buluyor.

Kamp alanına servislerle ulaştırılan misafirler burada kendileri için ayrılan çadırlara eşyalarını yerleştirdikten sonra alanda oluşturulan 11 farklı oyun parkurunda aileleriyle eğlenceli zaman geçiriyor.

Baraj gölü kenarında yenilen akşam yemeğinin ardından Spor AŞ personeli tarafından hazırlanan oyunlara dahil edilen konuklara kamp ateşi başında canlı müzik dinletisi ve şarkı yarışmaları gibi aktiviteler de sunuluyor.

Etkinliklerden sonra geceyi çadırlarda geçiren katılımcılar, sabah erken saatte "Hababam Sınıfı Tatilde" filminde "Badi Ekrem" karakteriyle rol alan Şener Şen'in "İnek obası, uyan" repliği eşliğinde uyandırılıyor.