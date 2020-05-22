'Beş yıldızlı' karar: Euro NCAP çarpışma testi standartları değişti!

Euro NCAP (Avrupa Otomobil Değerlendirme Programı) birçok otomobil tutkunu için bir kriter. İnsanlar bir otomobil almadan önce, Euro NCAP'e bakıyor ve otomobillerinin güvenlik derecesini öğrenebiliyor. Hatta bazı insanlar sırf aldığı keyiften dolayı Euro NCAP'in çarpışma testlerine giren otomobillerin parçalanışını izliyor. Otomobili teste giren firmalar ise aldıkları puanlar ile otomobillerinin güvenliğini tescil ediyorlar. Fakat artık firmalar bu çarpışma testlerinde beş yıldız alabilmek için daha çok emek sarf etmek durumundalar.
Euro NCAP, 2020 için test standartlarını güncelledi. Bu güncelleme ile birlikte 23 yıldır aynı standartlara sahip olan hareketli bariyer testi, yeni bir hareketli bariyer ile değiştirildi. Testlerde kullanılan manken de değişimden nasibini aldı. Yıllardır testlerde görmediği eziyet kalmayan, kazalardan kazaya düşen manken yerini Thor lakaplı dünyanın en gelişmiş orta boy erkek çarpışma testi mankenine bıraktı.
Euro NCAP'ın yaptığı değişiklik ile yan bölgeden alınan darbelerde artık önemli bir kriter haline geldi. Bunun için yakın taraf bariyer testinin hızı ve testte kullanılan bariyerin kütlesi de yenilendi. Elektronik sürücü asistanları ise Euro NCAP'ın en çok önem verdiği konulardan biri oldu.
Sürücü Durumu İzleme paketinde elektronik sürücü asistanlarını değerlendirecek olan Euro NCAP, yeni nesil teknolojileri de standartlaştırdı. Otonom acil frenleme ve yaya güvenliği gibi teknolojiler, derecelendirmeye eklendi. Ayrıca sadece çarpışma öncesi değil çarpışma sonrası sunulacak güvenlik sistemleri de ön plana alındı. Eğer otomobil, araç sahiplerinin kurtarılması için doğru ve hızlı adımlar atarsa testlerden de ekstra puan kazanacak.
Halihazırda 2020 model otomobillerin bazılarında eCall gibi teknolojiler mevcut ve bu teknolojiler acil durum çağrısı yapabiliyorlar. Bu gibi teknolojilere sahip otomobillerin önümüzdeki günlerde Euro NCAP'ten 5 yıldız alması sürpriz olmaz.
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