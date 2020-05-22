'Beş yıldızlı' karar: Euro NCAP çarpışma testi standartları değişti!

Euro NCAP (Avrupa Otomobil Değerlendirme Programı) birçok otomobil tutkunu için bir kriter. İnsanlar bir otomobil almadan önce, Euro NCAP'e bakıyor ve otomobillerinin güvenlik derecesini öğrenebiliyor. Hatta bazı insanlar sırf aldığı keyiften dolayı Euro NCAP'in çarpışma testlerine giren otomobillerin parçalanışını izliyor. Otomobili teste giren firmalar ise aldıkları puanlar ile otomobillerinin güvenliğini tescil ediyorlar. Fakat artık firmalar bu çarpışma testlerinde beş yıldız alabilmek için daha çok emek sarf etmek durumundalar.

EURO NCAP 23 YILLIK BARİYERE VEDA ETTİ

Euro NCAP, 2020 için test standartlarını güncelledi. Bu güncelleme ile birlikte 23 yıldır aynı standartlara sahip olan hareketli bariyer testi, yeni bir hareketli bariyer ile değiştirildi. Testlerde kullanılan manken de değişimden nasibini aldı. Yıllardır testlerde görmediği eziyet kalmayan, kazalardan kazaya düşen manken yerini Thor lakaplı dünyanın en gelişmiş orta boy erkek çarpışma testi mankenine bıraktı.

YAN DARBELER ARTIK DAHA ÖNEMLİ

Euro NCAP'ın yaptığı değişiklik ile yan bölgeden alınan darbelerde artık önemli bir kriter haline geldi. Bunun için yakın taraf bariyer testinin hızı ve testte kullanılan bariyerin kütlesi de yenilendi. Elektronik sürücü asistanları ise Euro NCAP'ın en çok önem verdiği konulardan biri oldu.