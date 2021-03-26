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Beş yıldızlı otelde cansız bedenleri bulunmuştu! Yeni gelişme

26.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Harbiye'de otelden ayrılma günleri gelmesine rağmen odadan çıkmamaları üzerine cansız bedenleri bulunan Hiranur Korkmaz (42) ve Muhammet Osman Gürlek'in (28) ölüm nedenleri belli oldu.

Beş yıldızlı otelde cansız bedenleri bulunmuştu! Yeni gelişme

Harbiye'de bulunan otele geçen hafta Cuma günü giriş yapan Hiranur Korkmaz(42) ve Muhammet Osman Gürlek(28) otelden ayrılma günleri gelmesine rağmen odadan çıkmamaları üzerine otel görevlisi, Pazartesi günü durumdan şüphelenerek yedek anahtar ile odaya girdi. Görevli, içeride Hiranur Korkmaz'ın yatak üzerinde, Muhammet Osman Gürlek'in ise banyo girişinde hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi. Otel görevlilerinin durumu bildirmesinin ardından, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri otele geldi.

"AYNADAN BİR KADININ YATAK ÜZERİNDE YATTIĞINI GÖRDÜK"

Polis ve savcının incelemesinde, ikilinin ölümünde herhangi bir darp ve yara izine rastlanılmadı. Otel görevlileri ifadesinde, “Cuma günü giriş yapan ikilinin bugün çıkmaları gerekiyordu. Anahtar teslim edilmeyince kendilerini aradık ancak ulaşamadık. Kapıyı açmak istediğimizde arkadan sürgülü olduğunu gördük. Aynadan bir kadının yatak üzerinde yattığını gördük. Teknik elemanların yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiğimizde kadının yatak üzerinde, erkeğin ise banyo girişince yattığını gördük" dedikleri öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hiranur Korkmaz ve Muhammet Osman Gürlek'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemede ikilinin aldıkları kokaine bağlı öldükleri belirlendi.

(DHA)

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