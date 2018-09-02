Beş yıldızlı otelde toplu sünnet

Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan ve mimari yapısı ve donanımıyla "masal otel" olarak da anılan The Land Of Legends'de, 6 yaşındaki oğlu Ömer Faik ile birlikte 50 çocuğa toplu sünnet töreni yaptı.

Antalya Valiliği iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ömer Faik'in de kirveliğini üstlendi.

Vali Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Fettah Tamince'nin Ömer Faik'i sünnet ettireceğini, yanında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını da sünnet ettirmek istediğini kendisine ilettiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Fettah Bey, Valiliğimizin 'Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor projesi kapsamındaki çocuklar Ömer Faik'in sünnetine eşlik eder mi?' diye sordu. Biz de aileler arasında tarama yaptık ve 15 çocuğumuzun sünnet olmadığını tespit etti ve bu organizasyona dahil ettik. Kendi müessesesindeki çalışanların çocuklarıyla birlikte 50 çocuğumuzun sünnet düğününü Türkiye'nin en prestijli otelinde, hep birlikte yapıyoruz. Rabb'im çocuklarımıza sağlıklı ve uzun ömürler nasip etsin."