Beş yıldızlı otelde toplu sünnet

Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan ve mimari yapısı ve donanımıyla "masal otel" olarak da anılan The Land Of Legends'de, 6 yaşındaki oğlu Ömer Faik ile birlikte 50 çocuğa toplu sünnet töreni yaptı.
Antalya Valiliği iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ömer Faik'in de kirveliğini üstlendi.
Vali Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Fettah Tamince'nin Ömer Faik'i sünnet ettireceğini, yanında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını da sünnet ettirmek istediğini kendisine ilettiğini belirterek, şunları dile getirdi:
"Fettah Bey, Valiliğimizin 'Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor projesi kapsamındaki çocuklar Ömer Faik'in sünnetine eşlik eder mi?' diye sordu. Biz de aileler arasında tarama yaptık ve 15 çocuğumuzun sünnet olmadığını tespit etti ve bu organizasyona dahil ettik. Kendi müessesesindeki çalışanların çocuklarıyla birlikte 50 çocuğumuzun sünnet düğününü Türkiye'nin en prestijli otelinde, hep birlikte yapıyoruz. Rabb'im çocuklarımıza sağlıklı ve uzun ömürler nasip etsin."
Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince de güzel bir sünnet organizasyonu yaptıklarını anlatarak, şöyle dedi:
"Kendi oğlumu sünnet ettirirken Antalya genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocukları da sünnet olsun diye böyle bir organizasyon aklımıza geldi. İhtiyaç sahibi ailelerin belirlenmesi için Sayın Valimize bu düşüncemi ilettim. Kendisi uygun görünce, biz de kendi çalışanlarımız içerisinden ihtiyaç sahibi aileleri belirledik. Kendi çocuğumla birlikte 50 çocuğumuzu sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim mutlu, sağlıklı ve milletimize faydalı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin."
Törende İl Müftüsü Osman Artan tarafından yapılan duanın ardından Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu tarafından sünnet edilen çocuklara birer altın hediye edildi. The Land Of Legends'den de çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Tören sonrası çocuklar aileleriyle birlikte otelde gün boyu eğlendi.
Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, eşi Duygu Tamince, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Antalya Müftüsü Osman Artan ile sünnet yapılan çocuklar ve aileleri katıldı.
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