Beş yıldızlı otelde ünlü oyuncuya taciz

Anlatacağım olay iki kişi arasında geçti, ama bana kadar geldi. İki kişinin bildiği hiçbir şey “sır” değil çünkü…

25 yaşındaki kadın oyuncu, konakladığı otelin görevlisiyle aralarında geçenleri ekiptekilere, onlar da bana anlattı. Bununla yetinmeyip, otel ve yapım şirketi yöneticileriyle de konuşup, aldığım bilgileri teyit ettim.

Bu bilgiler ışığında olayın geçtiği şehri, oteli, dizinin ve oyuncunun adını yazmayacağım.

Birincisi; genç oyuncunun,mesleğin başında adının “taciz”le anılmasını istememesine saygı duydum. İkincisi, iki kişi arasında yaşanan bu olayın aslı hakkındaki bilgiler, birinin arkadaşlarına anlattıklarıyla sınırlı. Gelelim otelin çalışanını işten çıkardığı, genç oyuncunun da otel değiştirdiği olaya…

Gece 02.30 suları

Genç oyuncunun da aralarında bulunduğu dizi ekibi, gece saat 02.30 sularında konakladıkları otele dönmüş.

Odasına çıkan oyuncu, banyoya girmeden önce oda servisini arayıp, açlığını yatıştırmak için bir şeyler sipariş etmiş.

O banyodayken kapı çalmaya başlamış.