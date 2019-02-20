Beşar Esad'ın danışmanı, 'Kürtlere özerklik' iddialarını reddetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da her yıl düzenlenen Valdai Tartışma Kulübü toplantısı sırasında Reuters'a konuşan Buseyna Şaban, "Özerklik, Suriye'nin bölünmesi demek. Suriye'nin bölünmesine gidecek bir yolu izlememiz mümkün değil," dedi.

Şaban, "Kürtlerin, Suriye halkının çok değerli ve önemli bir parçası olduğunu" da ekledi.

Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) komutasındaki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye'nin kuzeydoğusunda, ülkenin dörtte biri büyüklüğünde bir bölgeyi kontrol ediyor.

2014'ten bu yana IŞİD'le savaşırken ele geçirdiği bu topraklar, hem IŞİD hem de iç savaş bitmek üzereyken yeniden gündemde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den askerlerini çekme kararının ardından Rusya ve onun desteklediği Esad rejimiyle görüşmelerini sıklaştıran SDG, sınırların rejim ordusu tarafından korunmasını istiyor ancak ele geçirdiği bölgelerde özerk yönetim talep ediyor.

Geçen ay Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad, "Kürtlerle yapılan görüşmeler konusunda iyimser olduğunu" söylemiş, "ülkenin her bir karış toprağını geri almak isteyen Şam'ın taviz vermesi için Kürtlerin mücadele etmesi gerektiğini" belirtmişti.