HABER

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2018 15:04 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın meme kanseri nedeniyle tedavi gören eşi Esma Esad'ın son fotoğrafı, hastalığının oldukça ilerlediğini düşündürdü.

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Geçtiğimiz Ağustos ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a meme kanseri teşhisi koyulmuş, Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada kanser hücresinin birinci evrede olduğu ve erken teşhis koyulduğu bildirilmişti.

Suriye Devlet Başkanlığı'nın sosyal medya sitesi Facebook sayfasından ise 43 yaşındaki Esma Esad’a askeri bir hastanede tıbbi müdahale yapılırken fotoğrafı paylaşılmıştı.

Kemoterapi tedavisi gören Esma Esad'ın, saçlarının büyük ihtimalle döküldüğü ve tedavi sürecinde aşırı şekilde zayıfladığı görülüyor.

2170342_f605e9ec375f1312265d239998c28925

Ünlü bir Suriyeli ailenin kızı olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan 43 yaşındaki Esma Esad, 1996 yılında King's College'dan mezun olmuştu. Esma Esad, JP Morgan'da çalışırken tanıştığı Beşar Esad ile evlenmek için 2000 yılında Şam'a taşınmıştı.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları 2012 yılında Esma Esad'a AB'ye üye ülkelere seyahat yasağı ve bu ülkelerdeki mal varlığının dondurulması gibi bir dizi yaptırım uygulama kararı almış, Esma Esad'ın yanı sıra annesi, kız kardeşi ve baldızı ile 8 Suriyeli bakana da yaptırım uygulaması getirilmişti.

Kaynak: Haberturk.com

PARTNER78 yaşındaki 'kedi kadın'ın estetiksiz hali inanılmaz78 yaşındaki 'kedi kadın'ın estetiksiz hali inanılmaz
Endonezya'daki tsunaminin yeni görüntüleri tüyler ürpertti! Haykırış ve gözyaşıEndonezya'daki tsunaminin yeni görüntüleri tüyler ürpertti! Haykırış ve gözyaşı
Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladıEndonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşar Esad Esma Esad Suriye

En Çok Okunan Haberler

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı

Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik saldırı açıklaması: Kontrol altına aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik saldırı açıklaması: Kontrol altına aldık

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan geliyor! Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor açıklaması

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan geliyor! Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor açıklaması

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Fatih Altaylı'dan Star yazarına Anıtkabir tepkisi: Elini ağzını tutan mı var

Fatih Altaylı'dan Star yazarına Anıtkabir tepkisi: Elini ağzını tutan mı var

Okuyucu Yorumları 1 yorum
esad işini tam yap bizim ülkedeki suriyelileri geri çagır ve öldür. insanlıga en büyük hizmeti yapmış olursun.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endonezya'daki tsunaminin yeni görüntüleri tüyler ürpertti! Haykırış ve gözyaşı

Endonezya'daki tsunaminin yeni görüntüleri tüyler ürpertti! Haykırış ve gözyaşı

Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı

Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı

Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan

Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan

Hollanda'da cami önünde ırkçı protesto!

Hollanda'da cami önünde ırkçı protesto!

İran, İsrail'i açık açık tehdit etti: Yüzme denemeleri yapsınlar

İran, İsrail'i açık açık tehdit etti: Yüzme denemeleri yapsınlar

İngiltere'de metroda dehşet! Sinsice yaklaşıp yaşlı adamı raylara attı!

İngiltere'de metroda dehşet! Sinsice yaklaşıp yaşlı adamı raylara attı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.