Beşar Esad: Kuzeyden gelen boş lâfları umursamadan İdlib ve Halep'i özgürleştirme savaşına devam ediyoruz

Suriye lideri Beşar Esad, Pazartesi günü devlet televizyonuna çıkarak yaptığı konuşmada, muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan İdlib'de birçok bölgenin yeniden ele geçirildiğini, 9 yıldır kendisine karşı savaşan muhaliflere yönelik operasyonlarına "nerede olurlarsa olsunlar aralıksız olarak devam edeceklerini" söyledi.

"Kuzeyden gelen tüm boş lâfları umursamadan Halep ve İdlib eyaletlerini kurtarma savaşı, tüm Suriye topraklarını özgürleştirmek, terörizmi yok etmek ve istikrara kavuşmak için verdiğimiz savaşla birlikte devam ediyor" diyen Esad, Halep'in batısındaki birçok bölgenin Suriye ordusu tarafından muhaliflerden geri alındığını duyurdu.

Bu kazanımların 9 yıldır süren savaşın sonu olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Esad, temkinli de olsa "sona yaklaştıkları" mesajını verdi:

"Kalbimize kazımaya çalıştıkları korkunun karşısında zafer kazandık. Ancak bu bölgelerin kurtuluşuyla savaşın sonunun gelmediğinin; komploların sona ermediğinin; terörizmin ölmediğinin ya da düşmanın teslim olmadığının tamamen farkındayız. Bu kurtuluşla, eninde sonunda tam galibiyeti elde edeceğimizi göstermiş; bütün hatalarını yüzlerine vurmuş olduk."