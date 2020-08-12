Beşar Esad Meclis konuşması sırasında rahatsızlandı

Suriye devlet televizyon kanalı, Esad’ın konuşmasına kaldığı yerden devam etmesinden önce “küçük çaplı bir tansiyon sorunu” yaşadığını bildirdi, daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Devlete bağlı televizyon kanalında günün erken saatlerinde yayınlanan bir ‘son dakika’ haberinde, Esad’ın geçen ay yapılan tartışmalı milletvekili seçimlerinin ardından mecliste konuşma yapacağı bildirilmişti.

Seçimler, tek parti yönetimindeki ülkede hem muhalifler hem de bağımsızlarca “saçmalık” olarak nitelendirilerek eleştiriliyor.

Yaklaşık 10 yıldır süren iç savaşta ekonomik çökmenin eşiğine gelen ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, milyonlarca kişinin de mülteci konumunda olduğu Suriye’de 55 yaşındaki Beşar Esad’ın sağlık durumuyla ilgili çok nadir bilgi paylaşılıyor.

