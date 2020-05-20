Beşar Esad'ın kuzeni Rami Makluf gözden düştü: Suriye'nin yönetici ailesinde çatlaklar

Rami Makluf, Pazar günü internete koyduğu son video kaydında, gözlerini kameraya dikmiş, alçak sesle konuşuyor, bazı cümleleri neredeyse fısıldayarak söylüyor.

Sadece ülkenin değil -hemen hemen eş anlamlı gibi de olsa- Esad ailesinin de kasası olduğu ve milyarlara hükmettiği günlerde çektirdiği, servetinin ve gücünün parlaklığını taşıyan önceki fotoğraflarına göre sakalı biraz daha ağarmış.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre halkının yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında yaşayan, 10 milyon kişinin yeterli gıda bulamadığı ve 5 milyon kişinin de savaş yüzünden evini kaybettiği Suriye'de Makluf, hiç bir zaman yoksul kategorisine girmeyecek elbette.

Halen Şam ile Beyrut'u bağlayan yol üzerinde, Suriyeli süper-zenginlerin favorisi bir vadide yaşıyor.

Videolarında, evinin bir köşesinde, arkasında gelecek kış için kesilip sanatkarane bir şekilde istiflenmiş odunlar, üzerinde pahalı ve İtalya'dan alınmışa benzeyen ceketiyle görülüyor.

Fakat, bu hafta üçüncüsünü hazırlayıp dünya kamuoyuna sunduğu videolarında anlattıkları doğruysa, Makluf'un iktidar içerisindeki gücünü kaybettiği anlaşılıyor.