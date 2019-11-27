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Beşar Esat: ‘Trump’ın Suriye Teşekkürü Tatlı Bir Espri’

27.11.2019 21:28 | Son Güncelleme

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat, gözaltı merkezlerinde tutulan IŞİD mensuplarının terör davalarında uzmanlaşan yerel mahkemelerde yargılanacaklarını söyledi. Esat, ABD Başkanı Trump’ın Bağdadi operasyonunun ardından Suriye hükümetine de teşekkür etmesini "tatlı bir espri" olarak niteledi

Beşar Esat: ‘Trump’ın Suriye Teşekkürü Tatlı Bir Espri’

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat, gözaltı merkezlerinde tutulan IŞİD mensuplarının terör davalarında uzmanlaşan yerel mahkemelerde yargılanacaklarını söyledi.

Fransa’nın Paris Match dergisine konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Esat’a YPG denetimindeki bölgelerin hükümetin kontroluna geçmesini sağlayacak uzlaşma soruldu. YPG’nin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin denetimindeki gözaltı tesislerinde çoğu Suriyeli ve Iraklı 10 binden fazla IŞİD savaşçısı, yaklaşık 2 bin de yabancı savaşçı bulunuyor.

Suriyeli yetkililer de hükümet güçleri ve radkal gruplar arasındaki çatışmalarda ele geçirilen yüzlerce IŞİD üyesini Suriye’nin farklı bölgelerinde gözaltı merkezlerinde tutuyor. Çoğu yabancı savaşçı olan binlerce IŞİD üyesi Irak’ta yargılandıkları davada idam cezasına çarptırıldı ancak Suriye’de IŞİD üyelerinin yargılandıklarına ilişkin bir açıklama şu ana kadar yapılmadı.

Bazı insan hakları örgütleri, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri tarafından yönetilen IŞİD gözaltı merkezlerinin hükümet güçlerinin eline geçmesi konusunda endişelerini dile getirmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, “Suriye devleti konttrolundaki bölgelerde bulunan her terörist Suriye yasalarına tabi olacak ve Suriye yasaları terörizm konusunda çok net. Terör davalarında uzmanlaşan mahkemelerimiz var ve bunlar yargılanacak” dedi.

Avrupa ülkelerinin çoğu kendi vatandaşı olan yabancı savaşçıları geri almayı reddediyor. Fransa kökenli IŞİD mahkumlarının bazıları da Irak’ta yargılanarak idam cezasına mahkum edildi.

“Bağdadi operasyonu sonrası Suriye teşekkürü Trump’ın tatlı esprilerinden biri”

ABD’nin Suriye’nin kuzeybatısında İdlib’de geçtiğimiz ay düzenlediği operasyon IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölümüyle sonuçlanmıştı.

Başkan Donald Trump operasyonun ardından yaptığı açıklamada Suriye hükümetine de teşekkür etmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’a Trump’ın Bağdadi operasyonun ardından teşekkür ettiği ülkeler arasında neden Suriye hükümetini de saydığı soruldu.

Esat, “Bu soru gündeme geldiği zaman hep gülüyorum. Çünkü asıl sorulması gereken soru, ‘Bağdadi gerçekten öldürüldü mü yoksa öldürülmedi mi?’ olmalı. Amerikalıların sahnelediği bu fantastik oyun gerçekten yaşandı mı?” yanıtını verdi.

Suriye Cumhurbaşkanı bir kez daha Trump’ın neden teşekkür ettiğinin sorulması üzerine “Bu da Trump’ın tatlı esprilerinden biri. Espri” şeklinde konuştu.

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