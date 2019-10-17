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Beşar Esat: ''Türk saldırganlığına karşı Suriye’nin neresinde olursa olsun tüm meşru yollarla karşılık vereceğiz''

17.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Televizyonu Beşar Esat'ın ''Türk saldırganlığına karşı Suriye’nin neresinde olursa olsun tüm meşru yollarla karşılık vereceğiz'' dediğini duyurdu.

Beşar Esat: ''Türk saldırganlığına karşı Suriye’nin neresinde olursa olsun tüm meşru yollarla karşılık vereceğiz''

Suriye Devlet Televizyonu Beşar Esat'ın ''Türk saldırganlığına karşı Suriye’nin neresinde olursa olsun tüm meşru yollarla karşılık vereceğiz'' dediğini duyurdu.

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