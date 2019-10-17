Beşar Esat: ''Türk saldırganlığına karşı Suriye’nin neresinde olursa olsun tüm meşru yollarla karşılık vereceğiz''

Suriye Devlet Televizyonu Be\u015far Esat'\u0131n ''T\u00fcrk sald\u0131rganl\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 Suriye\u2019nin neresinde olursa olsun t\u00fcm me\u015fru yollarla kar\u015f\u0131l\u0131k verece\u011fiz'' dedi\u011fini duyurdu. Karn\u0131n\u0131zda saatli bomba ta\u015f\u0131yor olabilirsiniz! Kimse fark\u0131na varm\u0131yor ama...Esad'dan ilk a\u00e7\u0131klama: Kar\u015f\u0131l\u0131k verece\u011fiz!Rusya: B\u00f6lgeler Suriye h\u00fck\u00fcmetinin kontrol\u00fcne verilmeli
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