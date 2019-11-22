BESAŞ’ta güvenli trafik eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Ekmek ve Besin San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde ekmek, süt ve ticarî ürün dağıtımı yapan şoförlere Trafik Kontrol Şube Müdürlüğü aracılığıyla “Güvenli Trafik Eğitimi” verildi.

Bu eğitimde sürücünün trafikteki temel davranış şekilleri, trafik durumu ve kaza oranları, hız, emniyet kemerinin hayatî önemi, alkollü araç kullanmak, trafikte dönüş kaideleri gibi konularda video ve fotoğraflarla sunum yapıldı. Ayrıca eğitimde maddi hasarlı kazalar ve davranış şekilleri, kaza yeri güvenliği alınması, kazanın oluş şeklinin kayda alınması için fotoğraflarının çekilmesi, kaza yerine ekiplerin hızlı bir şekilde gelmesi için yapılması gerekenler ve trafikte yaya ve sürücülere karşı saygı anlatıldı. Periyodik olarak yapılan eğitimin sürücülerin daha bilgi sahibi olmalarına adına devam edeceği bildirildi.



