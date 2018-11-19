"Beşi" bir yerde büyüyorlar

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, marangoz baba ve ev hanımı annenin 2012'de prematüre olarak dünyaya gelen beşizleri, birbirlerinden ayrılmadan büyüyor ve en çok annelerini zorlasalar da mutlu bir hayat sürüyor.

İbrahim ve Özlem Bulut çifti, daha önce dördüz hamilelik heyecanı yaşadı ancak bebekler anne karnında öldüğü için mutlulukları yarım kaldı. Bir oğulları olan çiftin çocuk sevgisi bir sonraki hamilelikte yine dördüz bebek bekleyişiyle yeni bir heyecana dönüştü.

Dördüz beklerken beşiz doğumla büyük şaşkınlık yaşayan Bulut ailesi, 2012'de prematüre olarak dünyaya gelen ve Türkiye'nin yaşayan ilk beşiz çocukları Muhammet Emin, Ömer Faruk, Yunus Kerem, Davut Ege ve Zeynep Muteber ile 7 yılı geride bıraktı.

Bu yıl okula başlayan beşizlerin bir günü özelikle anneleri için adeta maraton gibi geçiyor. Güne erken saatlerde başlayan ve birbirlerinden hiç ayrılmayan beşizler, evde aynı odayı paylaşıyor, aynı sınıfta eğitim görüp, aynı tip kıyafet ve aynı tip ayakkabı giyiyor.

Çocuklarına aynı tip kıyafet bulmakta zorlanan Bulut çiftti, eksik olan ayakkabı ve kıyafetlerin ya bir numara büyüğünü ya da bir numara küçüğünü alarak seriyi tamamlıyor.