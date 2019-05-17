Besi çiftliğine yıldırım düştü: 4 hayvan telef oldu

Bursa’nın İznik ilçesinde besi çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş telef oldu.

Olay, Bursa’nın İznik ilçesi Hacıosman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle, Hasan Kaya’ya ait besi çiftliğine yıldırım düştü. Ahıra düşen yıldırım sonucu 2 inek ve 2 boğa ölerek telef oldu. Durumu fark eden çiftlik sahibi Kaya, gördüğü manzara karşısında şoka girdi. İki ineği ve iki boğası telef olan Hüseyin Kaya, "Yağmur başladığında hayvanlar açıkta otluyordu. Meşe ağacının altına sığınmışlar. O sırada ağaca yıldırım düşüyor. İki inek ve iki damızlık danayı metrelerce fırlatmış. İneğin birinin iki buzağısı vardı. Öksüz kaldı şimdi. Zararım ise 50 bin lira" ifadesinde bulundu.



