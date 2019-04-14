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Besici KKKA hastalığından öldü, 7 aylık bebeğinin tedavisi sürüyor (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 17:27 | Son Güncelleme

  Karabük'te, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gören besicisi Yücel Kader (37) yaşamını yitirdi.

Karabük'te, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gören besicisi Yücel Kader (37) yaşamını yitirdi. Yücel Kader'in yapışan keneyi çıkardığı 7 aylık Hamza bebeğin ise tedavisi Ankara'da devam ediyor.
Merkeze bağlı Zobran köyünde hayvan besiciliği yapan 3 çocuk babası Yücel Kader, pazartesi günü grip şüphesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Muayenesinin ardından evine dönen Yücel Kader, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 2 gün sonra tekrar hastaneye gitti. Yücel Kader, doktorlara 7 aylık bebekleri Hamza'dan kene çıkardıklarını söyleyince bebek de hastaneye kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle Ankara'ya gönderilen numuneler pozitif çıktı. Bunun üzerine Hamza bebek, Ankara'ya sevk edildi.
Hastanede tedavisi süren Yücel Kader, dün gece yarısı sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yücel Kader'in cenazesi hastanenin morgundan alınarak Karabük Köyü Mahallesi Horasanlı Camii'ne getirildi. Ekrem Kader, oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yücel Kader'in cenazesi mahalle mezarlığına getirildi. İş makinesine bağlanarak cenaze tabutla birlikte mezara indirildi. Tabutun üzerine kireç döküldükten sonra mezarlık kepçeyle kapatıldı.
İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Yücel Kader, 8 Nisan tarihinde ateş, halsizlik ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurmuş. Ama kene ısırmasından bahsetmemiş. 10 Nisan tarihinde tekrar geldiğinde 7 aylık bebeklerinden kene çıkardıklarını söyleyince Hamza Kader'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı olduğu düşünülerek hastaneye yatırılmış. Genel durumu giderek kötüleşiyor. Dün Ankara'dan gelen numune pozitif sonuç gelmiş. Onun üzerine bebeği de genel durumu iyi olmasına rağmen Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi'ne gönderildi. Maalesef Yücel Kader, bu gece saat 00.30 sıralarında hayatını kaybetti" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Besihaneden detay
-Hastaneden detay
-Cenaze Namazı
-Mezarlıktan detay
-Yücel Kader'in fotoğrafları

Süre:(02.49) Boyutu:(312 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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