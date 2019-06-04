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Besiciler hayvan sağım yerinde bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 13:09 | Son Güncelleme

MUŞ'un Korkut ilçesinde bugün de çalışmaya devam eden besiciler hayvan sağım yerinde bayramlaştı.

Besiciler hayvan sağım yerinde bayramlaştı

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Korkut ilçesinde bugün de çalışmaya devam eden besiciler hayvan sağım yerinde bayramlaştı. Erkekler bayramlaşmanın ardından hayvanların yünlerini kırptı, kadınlar ise süt sağdı.
Korkut İlçesine bağlı Düzkışla beldesinde besiciler hayvan sağım yerinde birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Erkekler bayramlaşmanın ardından hayvanların yünlerini kırptı, kadınlar ise süt sağdı. Belde sakinlerinden İrfan Erol, geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirterek, "Bayram gününde bile hem hayvanlarımızı sağdık hem de bayram kutlaması yaptık. Biz hayvan sahipleri bayramda bile çalışmak zorundayız. Bayanlar sağım yaparken biz erkekler de hayvanların yünlerini kırpıyoruz. Çobanımızla da bayramlaştık" dedi.
Kadınlar, yörede hayvan sağım yerine 'beri', kendilerine de 'berivan' denildiğini söyledi. İşleri bittikten sonra beldedeki yakınlarıyla da bayramlaşacaklarını ifade eden kadınlar, "Süt sağımını tamamladıktan sonra beldeye geri döneceğiz. Bayram da olsa işimizi yapmak zorundayız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Besiciler hayvan sağım yerinde bayramlaştıBesiciler hayvan sağım yerinde bayramlaştıBesiciler hayvan sağım yerinde bayramlaştıBesiciler hayvan sağım yerinde bayramlaştı

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