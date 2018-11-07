Besiciler hayvanlarını köpeklerden korumak için tüfekle nöbete başladı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Ertuğrul Mahallesi'nde besiciler, son 1 ayda gruplar halinde dolaşan köpeklerin ahırlardaki büyükbaş hayvanlara saldırarak 10'unu telef ettiğini söyledi. Besiciler, hayvanlarını korumak için tüfekle nöbet tutmaya başladı.

Kırsal Ertuğrul Mahallesi'ndeki hayvan yetiştiricileri, son 1 ayda gruplar halinde dolaşan köpeklerin saldırısı sonrası 4 besicinin 10 buzağı ve ineğinin telef olduğunu, birçoğunun ise yaralandığını belirterek, tüfekli nöbete başladı. Köpeklerden biri de vurularak öldürüldü. Ertuğrul Mahallesi Muhtarı Fethi Ceyhan, "Ödemiş Belediyesi veterinerine konuyu defalarca ilettim. 20- 30 başıboş köpeğin gruplar halinde gezdiğini, çevreye zararı olabileceğini anlattım. Bu hayvanlar yiyecek bulamıyor. Vatandaşın canı yanacağı belliydi. İlla işin bu noktaya gelmesi mi gerekiyordu. Vatandaşlarımız mağdur oldu. Zaten kıt kanaat geçiniyor çiftçimiz. Yetkili kurumları görevlerini yapmaya davet ediyorum. Bir an önce ne yapılması gerekiyorsa yapılsın" dedi.

Nöbet tutan besicilerden Kemal Ersöz, "İnsanlar, toplu gezen köpeklerce yapılan saldırılar yüzünden mağdur. Bizler vatandaş olarak ne kadar önlem alabiliriz? Her gün 'Köpekler acaba ne zaman gelecek' diye korku ve panik içindeyiz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden hayvansever Muhammet Uğur Yılmaz ise "Köpeklerin insanların besi hayvanlarına saldırması üzücü. Fakat bu durumun çözümü için nedenini bilmemiz gerekir. Son yıllarda neden köpek nüfusu Küçük Menderes bölgesinde arttı. Diğer hayvanlara neden saldırıyorlar? Nedeni çok açık ve ortadadır. Hayvanların gidecek yeri kalmamış. Hayvanlar aç. Yiyecek besin bulma imkanları yok" dedi. Yetkililerin sorunu çözmesini umduklarını söyleyen Yılmaz, "Eğer bu önlemler daha önce ve zamanında alınmış olsaydı, şimdi bütün bunlar yaşanmamış olacaktı. Elde tüfekle beklemek ya da birkaç günden beri barınak görevlilerinin gelip de ovadan köpek toplamaya çalışmaları etik olmamakla birlikte asla çözüm olmayacaktır" diye konuştu.