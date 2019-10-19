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Besicilere "Mobil Hayvan Hastanesi" imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 18:22 | Son Güncelleme

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle, veteriner hekimlik hizmetine ihtiyaç duyan besiciler için "Mobil Hayvan Hastanesi" hayata geçirildi - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: - "Geçimini hayvancılıkla sağlayan ve veteriner hekimlik girişimine ihtiyaç duyan yetiştiricilere donanımlı gezici hayvan polikliniği imkanı sunuyoruz"

Erzurum'da, veteriner hekimlik hizmetine ihtiyaç duyan besiciler, Atatürk Üniversitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hizmete sunulan "Mobil Hayvan Hastanesi" imkanından faydalanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencilerinin uygulamalı eğitimini yaptığı Mobil Hayvan Hastanesi hizmete başladı.

İlk olarak Horasan ilçesinin Yörükaltı Mahallesi'ndeki besicilerin hayvanlarının bakımının yapıldığı hastanede, besi hayvanlarının gebelik muayenesi başta olmak üzere solunum sistemi problemleri, ayak hastalıkları ve buzağı ishallerine yönelik taramalar gerçekleştiriliyor.

Mobil Hayvan Hastanesi ile kırsal yerleşim bölgelerindeki hayvanların sağlık durumlarının sürekli olarak kontrol edilerek bölge çiftçisinin kalkınmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin kentin gelişmesi, kalkınması ve ekonomik refahının yükselmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Bu kapsamda tarım ve hayvancılığa ayrıca önem verildiğini vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Mobil Hayvan Hastanesi ilk olarak Horasan ilçemizde hizmete başladı. Geçimini hayvancılıkla sağlayan ve veteriner hekimlik girişimine ihtiyaç duyan yetiştiricilere donanımlı gezici hayvan polikliniği imkanı sunuyoruz. Atatürk Üniversitesi bölge çiftçisini yakından tanıyor, dertlerini ve sıkıntılarını çözmek için bütün imkanlarını seferber ederek çalışıyor. Erzurum için tarım ve hayvancılık büyük önem teşkil ediyor. Üniversite olarak şehrin bu potansiyeline üst düzeyde katkı sunmaya gayret ediyoruz."

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Atatürk Üniversitesi Erzurum Gezici Hayvan Hastanesi

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