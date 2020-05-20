Besicileri dolandırıp, 7 milyon liralık vurgun yaptı

Gölcük ilçesindeki köylerde besicilik yapan Adem Şen, Osman Tukat, Fuat Taştan, Cüneyt Tezgen ve Selahattin Kurt, farklı zamanlarda Volkan K. ile hayvan satışı konusunda anlaşarak büyükbaş hayvanları teslim etti. Ancak Volkan K., aldığı hayvanların parasını ödemedi, bir süre sonra da ortadan kayboldu. Besicilerin Cumhuriyet savcılıklarına bireysel olarak yaptıkları başvuruları takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

Bir süre sonra birbirleri ile tanışıp, aynı kişi tarafından dolandırıldıklarını fark eden besiciler, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek birlikte başvuru yaptı. Yaklaşık 4 ay önce yapılan başvuruyu ‘nitelikli dolandırıcılık’ kapsamında değerlendiren Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Sulh Ceza Mahkemeleri’ne gönderdi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, yakalanan Volkan K.’nın tutuklanmasına karar verdi. Volkan K. cezaevine gönderildi.

İKİ KEZ DOLANDIRILDI

Volkan K. tarafından iki kez dolandırılan Adem Şen, "2018 yılı Kurban Bayramı öncesinde Volkan K., bir arkadaş vesilesiyle gelip benden 400 bin TL değerinde hayvan aldı. Benim paramı ödedi. Daha sonra Gölcük, İzmit, Karamürsel’deki vakıf ve kurslarla anlaşma yaptığını ve 500 adet hayvana ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu hayvanları benim temin etmemi istedi. Ben de 500 adet hayvan temin edemeyeceğimi söyledim. Fakat 250 tane hayvanı temin ettim. Volkan Kartal bu 250 hayvanın ödemesini yapmadı ve beni dolandırdı. Olay olduğunda 250 adet hayvan 2 milyon 120 bin TL değerindeydi. Bu paranın 500 bin TL’sini ödedi. 1 milyon 600 bin TL’sini ise ödemedi. ‘Yurt dışından hayvan getirerek ödeyeceğim, bir çiftlikte hayvanlarım var onlarla ödeyeceğim ve bankadan kredi çekip ödeyeceğim’ gibi türlü bahaneler sundu. Ancak hiçbir şekilde benim paramı ödemedi. Daha sonra yurt dışından hayvan getireceğini söyledi. Bu hayvanları getirebilmek için nakit paraya ihtiyacı olduğunu, doların yükseldiğini ve bu yüzden hayvanlara parasına yetmediğini söyledi. Ben de elimdeki imkanlarla, eşimden, dostumdan borç alarak 243 bin TL daha para verdim. Fakat Volkan K. bunları da aldıktan sonra benimle irtibatı kesti ve beni dolandırdı. Ben tek başıma savcılıklara 5 kez şikayetçi oldum. Bunların hepsinde takipsizlik kararları geldi.” dedi.