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Besicileri tehdit edip, hayvanlarını düşük fiyattan ve parasız almışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 09:19 | Son Güncelleme

ADANA'da, büyükbaş ve küçükbaş besiciliği yapanlardan hayvanlarını parasız veya düşük fiyattan aldığı, vermeyenleri de tehdit ettiği iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

Besicileri tehdit edip, hayvanlarını düşük fiyattan ve parasız almışlar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, büyükbaş ve küçükbaş besiciliği yapanlardan hayvanlarını parasız veya düşük fiyattan aldığı, vermeyenleri de tehdit ettiği iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş besiciliği yapanların hayvanlarını parasız veya düşük fiyattan alanlar olduğu bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle operasyon başlatan ekipler, şüphelendikleri kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin, besicilerin hayvanlarını düşük değerde veya parasız aldığı saptandı. Hayvanlarını vermek isteyen kişilerin ise tehdit edildiği belirlendi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 16 Kasım'da, 25 adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın yaptı. Yaklaşık 300 polisin katıldığı operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, 'yağma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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Besicileri tehdit edip, hayvanlarını düşük fiyattan ve parasız almışlarBesicileri tehdit edip, hayvanlarını düşük fiyattan ve parasız almışlar

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