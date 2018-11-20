HABER

Besicileri tehdit edip, hayvanlarını düşük fiyattan ve parasız almışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 10:52 | Son Güncelleme

ADANA'da, büyükbaş ve küçükbaş besiciliği yapanlardan hayvanlarını parasız veya düşük fiyattan aldığı, vermeyenleri de tehdit ettiği iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, büyükbaş ve küçükbaş besiciliği yapanlardan hayvanlarını parasız veya düşük fiyattan aldığı, vermeyenleri de tehdit ettiği iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş besiciliği yapanların hayvanlarını parasız veya düşük fiyattan alanlar olduğu bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle operasyon başlatan ekipler, şüphelendikleri kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin, besicilerin hayvanlarını düşük değerde veya parasız aldığı saptandı. Hayvanlarını vermek isteyen kişilerin ise tehdit edildiği belirlendi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 16 Kasım'da, 25 adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın yaptı. Yaklaşık 300 polisin katıldığı operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, 'yağma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

PARTNERİç çamaşırı için yaşıyor! Ayda 15 bin lira harcıyorİç çamaşırı için yaşıyor! Ayda 15 bin lira harcıyor
Kız yurdunda 'duman' paniğiKız yurdunda 'duman' paniği
Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndüKarnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kesin kazanırım

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kesin kazanırım

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

Günlük kiralık evde rezalet! İlişkiye girip canlı yayınladı

Günlük kiralık evde rezalet! İlişkiye girip canlı yayınladı

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.