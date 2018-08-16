Besicilerin 24 saat kurban mesaisi

Muş ve Erzurum gibi kentlerden meşakkatli yolculuğun ardından hayvanlarını pazara getiren besiciler, neredeyse günün 24 saatini kurbanlıklarıyla iç içe geçiriyor. Hayvanlarını bayrama kadar satıp memleketlerine mutlu dönmeyi ümit eden besiciler, bitişik çadır ve barakalarda kalıyor. Büyük emekle yetiştirdikleri hayvanlarının yanından ayrılmayan satıcılar, kalaslardan yaptıkları ranzalarda uyuyor, aynı yerde yemeklerini yiyor. Gün boyunca hayvanların bakımları ve çadırların temizliğiyle ilgilenen besiciler, kurbanlık almaya gelenlerle de zaman zaman sıkı bir pazarlığa tutuşuyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarındaki hareketlilik giderek artıyor. Birçok kişi, bütçesine uygun hayvanı günler öncesinden almak için pazara gelirken besiciler de emeklerini karşılayacak fiyattan satış yapmaya çalışıyor.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki İsabey Hayvan Pazarı'na çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden kurbanlık getiren besiciler, zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri hayvanlarıyla yakından ilgileniyor. Hayvanlarıyla bitişik çadır ve barakalarda konaklayıp ihtiyaçlarını gideren besiciler, pazardaki hareketlilikten memnun.

- "Satışlardan memnunuz"

Diyarbakır'dan 30 büyükbaş hayvan getiren Mehmet Taş, satışlardan memnun olduğunu söyledi. Hayvanlarının çoğunu sattığını anlatan Taş, "Sadece 7 hayvanım kaldı. Onları da bayrama doğru belki daha yüksek fiyata veririm diye satmadım. Çok şükür, satışlardan memnunuz." dedi.

Taş, babasıyla hayvanları satmaya getirdiğini ifade ederek "Buradaki tek sıkıntı yatma yeri olmaması. Burada samanın üzerinde yatıyoruz. Akşam samanları düzeltip, yatak ve yorganı sererek uyuyoruz. Yemekleri de lokantadan söylüyoruz." diye konuştu.

Erzurum'dan 20 büyükbaş hayvan getiren Hakim Şen de "İnşallah kalanları da satarız. Satışlardan memnunuz, şimdiye kadar güzel sattım. 10 yıldır Bursa'ya geliyorum. Genellikle bayrama bir hafta kala bitiriyorum. Kalanlar da biter inşallah. Akşam hayvanların yan tarafına yaptığımız barakada kalıyoruz. Akşam hayvanların bakımını yapıyoruz, çaylarımızı içiyoruz, yemeğimizi yapıp yiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta Erzurum'dan gelen Ahmet Molkoç ise "İşlerimiz şu anda iyi. Akşam arkadaşlarımızla toplanarak çayımızı demliyoruz, birlikte sohbet ediyoruz, hayvanların bakımıyla ilgileniyoruz. Daha sonra hayvan çadırının bitişiğine yaptığımız yerde yatıyoruz." dedi.

Muş'un Bulanık ilçesinden 20 kurbanlık getiren Metin Çiftçi de "Burada yer sıkıntımız var. Hayvanların yerleri iyi ama sahiplerinin yerleri sıkıntılı. Yatılabilecek kulübelerin yapılması gerekiyor." yorumunu yaptı.

