HABER

Besicilerin 24 saat kurban mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

Bursa İsabey Hayvan Pazarı'na, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden kurbanlık getiren besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketli günler yaşıyor - Diyarbakır'dan gelen besici Mehmet Taş: - "Burada samanın üzerinde yatıyoruz. Akşam samanları düzeltip, yatak ve yorganı sererek uyuyoruz. Yemekleri de lokantadan söylüyoruz"

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki İsabey Hayvan Pazarı'na çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden kurbanlık getiren besiciler, zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri hayvanlarıyla yakından ilgileniyor. Hayvanlarıyla bitişik çadır ve barakalarda konaklayıp ihtiyaçlarını gideren besiciler, pazardaki hareketlilikten memnun.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarındaki hareketlilik giderek artıyor. Birçok kişi, bütçesine uygun hayvanı günler öncesinden almak için pazara gelirken besiciler de emeklerini karşılayacak fiyattan satış yapmaya çalışıyor.

Muş ve Erzurum gibi kentlerden meşakkatli yolculuğun ardından hayvanlarını pazara getiren besiciler, neredeyse günün 24 saatini kurbanlıklarıyla iç içe geçiriyor. Hayvanlarını bayrama kadar satıp memleketlerine mutlu dönmeyi ümit eden besiciler, bitişik çadır ve barakalarda kalıyor. Büyük emekle yetiştirdikleri hayvanlarının yanından ayrılmayan satıcılar, kalaslardan yaptıkları ranzalarda uyuyor, aynı yerde yemeklerini yiyor. Gün boyunca hayvanların bakımları ve çadırların temizliğiyle ilgilenen besiciler, kurbanlık almaya gelenlerle de zaman zaman sıkı bir pazarlığa tutuşuyor.

- "Satışlardan memnunuz"

Diyarbakır'dan 30 büyükbaş hayvan getiren Mehmet Taş, satışlardan memnun olduğunu söyledi. Hayvanlarının çoğunu sattığını anlatan Taş, "Sadece 7 hayvanım kaldı. Onları da bayrama doğru belki daha yüksek fiyata veririm diye satmadım. Çok şükür, satışlardan memnunuz." dedi.

Taş, babasıyla hayvanları satmaya getirdiğini ifade ederek "Buradaki tek sıkıntı yatma yeri olmaması. Burada samanın üzerinde yatıyoruz. Akşam samanları düzeltip, yatak ve yorganı sererek uyuyoruz. Yemekleri de lokantadan söylüyoruz." diye konuştu.

Erzurum'dan 20 büyükbaş hayvan getiren Hakim Şen de "İnşallah kalanları da satarız. Satışlardan memnunuz, şimdiye kadar güzel sattım. 10 yıldır Bursa'ya geliyorum. Genellikle bayrama bir hafta kala bitiriyorum. Kalanlar da biter inşallah. Akşam hayvanların yan tarafına yaptığımız barakada kalıyoruz. Akşam hayvanların bakımını yapıyoruz, çaylarımızı içiyoruz, yemeğimizi yapıp yiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta Erzurum'dan gelen Ahmet Molkoç ise "İşlerimiz şu anda iyi. Akşam arkadaşlarımızla toplanarak çayımızı demliyoruz, birlikte sohbet ediyoruz, hayvanların bakımıyla ilgileniyoruz. Daha sonra hayvan çadırının bitişiğine yaptığımız yerde yatıyoruz." dedi.

Muş'un Bulanık ilçesinden 20 kurbanlık getiren Metin Çiftçi de "Burada yer sıkıntımız var. Hayvanların yerleri iyi ama sahiplerinin yerleri sıkıntılı. Yatılabilecek kulübelerin yapılması gerekiyor." yorumunu yaptı.

PARTNERKaslar yarışıyor!Kaslar yarışıyor!
75 yaşında internet ve sosyal medya ile tanıştı75 yaşında internet ve sosyal medya ile tanıştı
Bardaklı Yaylası'na 10 dönümlük mesire ve parkBardaklı Yaylası'na 10 dönümlük mesire ve park
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa İsabey Hayvan Pazarı kurban kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

Saçlarını ineğe yalattı!

Saçlarını ineğe yalattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.