HABER

Besicilerin beyaz örtü ile mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde besicilerin kışlaklardaki zorlu mücadelesi başladı - Hayvancılık yapan Ömer Çelik: "Hayvanları otlatmak için dağa getiriyoruz. Akşama kadar dağda ateş yakmazsak donarız. Her şey ekmek parası için, hayat zor"

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamları yayla ve kışlak arasında geçen besicilerin kış mevsiminde beyaz örtü ile mücadelesi başladı.

Yaylalarda 8 ay boyunca hayvanlarını otlatan besiciler kış mevsiminde karla kaplı doğada hayvanları için yiyecek bulma arayışına giriyor.

Olası kurt saldırılarına karşı tedbiri elden bırakmayan besicilerin çetin kış koşullarında, karda hayvanları ile kilometrelerce süren yolculuğu kimi zaman da kartpostalı andıran görüntü oluşturuyor.

Bölgede 1500 metreyi aşan rakıma sahip Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de yöre halkının büyük bölümü geçimini hayvancılıkla sağlıyor.

Kış mevsiminde genellikle evlerinin yanı başında kurdukları yemleme alanda hayvanlarının yem ihtiyacını karşılayan besiciler, kar kalınlığının çok yüksek olmadığı dönemlerde de hayvanlarını araziye çıkarıyor.

Ahırlardan çıkarılan keçilerin yem ile buluşma anları görülmeye değer görsellik oluşturuyor.

Soğuk hava, tipi ve karda hayvanları için yem bulma mücadelesi veren besiciler sürüyü ve kendilerini kurtların saldırılarına karşı köpekler ve av tüfekleriyle korumaya çalışıyor.

- "Her şey ekmek parası için"

Karlıova ilçesine bağlı Devecik köyünde yaşayan, baba mesleği hayvancılıkla geçimini sağlayan 4 çocuk babası Ömer Çelik (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylalardaki zorlu yaşam koşullarının kış mevsiminde yerini soğuk hava ile mücadeleye bıraktığını söyledi.

Hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Çelik, sabah ezanının ardından başlayan mesailerinin karanlık çökünceye kadar devam ettiğini ifade etti.

"Hayvanları otlatmak için dağa getiriyoruz. Akşama kadar dağda ateş yakmazsak donarız" diyen Çelik, bölgede kış şartlarının ağır geçtiğini aktardı.

Yaşadıkları zorluk sorulduğunda, "Mecburuz" ifadesini kullanan Çelik, doğada ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını anlattı.

Çelik, köpekleri güvenlik amacıyla yanlarından ayırmadıklarını dile getirerek, "Silahımızı da yanımızda getiriyoruz. Kurt ve domuz var. Onlardan köpekler koruyor bizi. Hayvanlarımızı terk edemiyoruz. Akşama kadar burada, dağdayız. Her şey ekmek parası için, hayat zor." diye konuştu.

PARTNERBöyle uyarı görülmedi! Yurdum insanı okuyanları güldürdüBöyle uyarı görülmedi! Yurdum insanı okuyanları güldürdü
Keşan'da kar yağışı etkili olduKeşan'da kar yağışı etkili oldu
Alp, işe giderken kayalıklardan düşerek öldüAlp, işe giderken kayalıklardan düşerek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Doğuda hayvancılık Hayvancılık Karda hayat mücadelesi

En Çok Okunan Haberler

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Günlük burç yorumları 5 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

5 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı, iddia asılsız!

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Ceren Damar cinayeti: Zanlının kopya çekmekten aldığı ilk ceza değil

Zanlının kopya çekmekten aldığı ilk ceza değilmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.