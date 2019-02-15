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Besicilerin hayatı 12 ay naylon çadırda geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

Muş'ta bazı besiciler, dondurucu soğuk ve karda, naylon çadırda kalarak hayvanlarının bakımını yapıyor - Besici Zeki Aykut: - "Köyün boş bir alanına hem hayvanlarımız hem de kendimizin barınabileceği naylon çadırlar kurduk. Kışın 6 ay karda burada, yazın da yaylada 6 ay kalıyoruz. Besicilik yaptığımız için hayatımız 12 ay naylon çadırda geçiyor"

Muş'ta besici Zeki Aykut ve ailesi, dondurucu soğuk ve karda naylon çadırda kalarak hayvanlarına bakıyor.

Kış mevsiminin en sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Muş'ta besiciler, kışın zor şartlarda çalışıyor.

Kışın dondurucu soğuk ve karda, naylon çadırlarda yaşayan bazı besiciler, hayvanlarına yem verip bakımlarını sağlıyor.

Merkeze 35 kilometre mesafedeki Ağıllı köyünde, 49 yaşındaki 4 çocuk babası besici Zeki Aykut, yaptığı açıklamada, yıllardır yaz kış demeden besicilik yaparak yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu mesleğin kendilerine dededen kalma olduğunu anlatan Aykut, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 100 küçükbaş hayvanımız var. Ot ve samanımız olmadığı için Bulanık, Malazgirt ve Muş merkezden getiriyoruz. Köyün boş bir alanına hem hayvanlarımız hem de kendimizin barınabileceği naylon çadırlar kurduk. Kışın 6 ay karda burada, yazın da yaylada 6 ay kalıyoruz. Besicilik yaptığımız için hayatımız 12 ay naylon çadırda geçiyor. Ne ev ne de ahır yaptık. Çadırda yaşamaya alıştık."

Zeki Aykut'un eşi 48 yaşındaki Huri Aykut ise çadırda sabah erkenden kalkıp sobayı yaktığını ve kahvaltıyı hazırladığını dile getirdi.

Ardından eşiyle günde üç kez hayvanlarına yem verdiklerini ve bakımlarını yaptıklarını belirten Aykut, "Çadır kışın çok soğuk ama evimiz olmadığı için kalmak zorundayız. Çünkü geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Diğer yandan da gelen misafirleri ağırlıyoruz. Boş zamanımız pek olmaz ama zaman zaman çadırda kurduğumuz televizyonda haberleri izliyoruz." diye konuştu.

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