HABER

Besicilerin kar çilesi nisanda da sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde besiciler, nisan ayında karlı tepelerden hayvanları için kızakla ot taşımayı sürdürüyor - Besici Alaattin Sezek: - "Nisan ayına girmemize rağmen her yer karla kaplı. Otlarımız bitmek üzere" - Mesut Akdoğan: - "Bir haftaya yetecek kadar otumuz kaldı. Nisan ayındayız hala kar esareti yaşıyoruz"

HAKKARİ (AA) - ULAŞ GÜVEN - Hakkari'de besiciler, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kırsal kesimlerde hayvanları için karlı tepelerden kızakla ot taşımayı sürdürüyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Yüksekova ilçesinin kırsal köylerinde, karla kaplı alanlar, özellikle besiciler için hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Yeniışık köyüne bağlı Alacık mezrasındaki besiciler, kış mevsimin uzun sürmesi ve yüksek kar örtüsünün erimemesi nedeniyle hayvanlarını yemlemekte zorluk çekiyor.

Hayvanlarını mera ve yaylalara çıkaramayan besiciler, geçen yıl biriktirdikleri otları, nisan ayında da yüksek tepelerden kızaklarla indirmeye devam ediyor.

Besiciler, kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreyi bulduğu tepelerden indirdikleri otlarla hayvanlarını yemliyor.

- "6 aydır hayvanlarımızı bu şekilde besliyoruz"

Besici Alaattin Sezek, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Önceki yıllara oranla köylerine daha fazla kar yağdığını aktaran Sezek, şunları söyledi:

"Nisan ayına girmemize rağmen her yer karla kaplı. Otlarımız bitmek üzere. 50 koyun, 2 büyükbaş hayvanım var. Geçen sene üç ay kış yaşadık o yüzden sıkıntı olmadı ama bu sene öyle olmadı. 6 aydır hayvanlarımızı bu şekilde besliyoruz. Artık gücümüz kalmadı. Otlarımız da bitmek üzere. 30 aile burada hayvancılıkla geçinmeye çalışıyor."

Mesut Akdoğan da kışın çetin geçmesinden dolayı aldıkları otların hayvanlara yetmediğini söyledi.

Bir haftaya yetecek kadar ot kaldığını ancak nisan ayına girilmesine rağmen halen kar esareti yaşadıklarını bildiren Akdoğan, "Geçen seneye göre bu sene çok fazla kar yağdı. Şu an bile yerde iki metreye yakın kar var. Geçen sene 4 bin balya ot istiflemiştik. Bu sene 5 bin balya ot istiflememize rağmen yetmedi." şeklinde konuştu.

PARTNERBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyinBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin
Artık daha sağlıklı güleceklerArtık daha sağlıklı gülecekler
Bir anda alev aldı! Canlarını zor kurtardılarBir anda alev aldı! Canlarını zor kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Besiciler Hakkari Yüksekova zorlu kış şartları

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzunluğunu duyan şaşırmadan edemiyor! 50 yıldır hiç kesmiyor

50 yıldır hiç kesmiyor! Gören fotoğraf için yanına koşuyor

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

Yufka yaparken çatıyı yaktılar

Bir anda alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi

Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi

Son dakika! PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Düğmeye basıldı! Onlarca gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.