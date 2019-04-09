Besicilerin kar çilesi nisanda da sürüyor

"Nisan ayına girmemize rağmen her yer karla kaplı. Otlarımız bitmek üzere. 50 koyun, 2 büyükbaş hayvanım var. Geçen sene üç ay kış yaşadık o yüzden sıkıntı olmadı ama bu sene öyle olmadı. 6 aydır hayvanlarımızı bu şekilde besliyoruz. Artık gücümüz kalmadı. Otlarımız da bitmek üzere. 30 aile burada hayvancılıkla geçinmeye çalışıyor."

Mesut Akdoğan da kışın çetin geçmesinden dolayı aldıkları otların hayvanlara yetmediğini söyledi.

Bir haftaya yetecek kadar ot kaldığını ancak nisan ayına girilmesine rağmen halen kar esareti yaşadıklarını bildiren Akdoğan, "Geçen seneye göre bu sene çok fazla kar yağdı. Şu an bile yerde iki metreye yakın kar var. Geçen sene 4 bin balya ot istiflemiştik. Bu sene 5 bin balya ot istiflememize rağmen yetmedi." şeklinde konuştu.

