Besicilerin kara kışla mücadelesi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Durankaya beldesinde besiciler, zorlu kış şartlarında hayvanlarının bakımını güçlükle yapıyor.

Özellikle dağ köylerinde yaşayan besiciler, kar, dondurucu soğuk ve zorlu arazi şartlarına rağmen hayvanlarına bakabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Merkeze 25 kilometre uzaklıkta Durankaya beldesindeki mahallelerde besiciler, yazın biçip biriktirdikleri ve üzerini brandayla kapattıkları otları, kışın zor şartlarında el arabalarıyla veya sırtlarında taşıyarak hayvanların önüne bırakıyor. Her gün aynı yöntemle ot taşıyan besiciler, kış mevsimi boyunca hayvanlarını bu şekilde beslemeye çalışıyor.

Besici Aziz Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminde öncelikle karın üstünde koyunları otlatabilecekleri alan açtıklarını söyledi.

Sabahtan akşama kadar koyunların başında beklediklerini anlatan Güldal, "Köyün geçim kaynağı hayvancılık. Yazın dağlardaki otu biçiyoruz. Otları yazın köyde toplayıp kışa kadar bekletiyoruz. Kış geldiğinde götürüp hayvanlara veriyoruz. Otları el arabalarıyla, sırtımızla taşıyoruz. Çok zor oluyor." dedi.

Veysi Gül ise köye bu sene daha çok kar yağdığını aktararak "Karda hayvan beslemek eziyetli oluyor. Otları el arabasıyla taşıyorum. Yerim dar olduğu için otu hayvanlara yakın yerde biriktiremedim. Ağıldan uzakta bir yerde." diye konuştu.

Tahir Güldal da bölgede kışın zor geçtiğini o yüzden hayvanlara bakmakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

