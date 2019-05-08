Besicilerin kışlaklardan köylere yolculuğu başladı

TUNCELİ (AA) - Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kış aylarının sert geçmesinden dolayı sonbaharda hayvanlarıyla Elazığ ve çevre ilçelerdeki kışlaklara göç eden besiciler, ilkbaharla köylerine dönmeye başladı.

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Ovacık'taki yaylalara çıkan ve sonbaharda havaların soğumasıyla ilçeden ayrılarak kışlakta yaşama başlayan besiciler, karların eriyip otlakların çoğalmasıyla koyun ve kuzularını araçlara yükleyip köylerine dönüyor.

Sürüleri 3 katlı hayvan taşıma araçlarına bindirerek Mercan bölgesindeki Mollaaliler, Şahverdi, Yalmanlar, Yarımkaya ve Yazıören köylerine getiren besiciler, koyun ve kuzuları kamyon kasasından indirerek yemyeşil meralarla buluşturuyor.

Kış nedeniyle yeterince beslenemedikleri için zayıflayan koyunlara bir süre köyde bakan besiciler, haziran ayının ilk haftasından itibaren Munzur ve Mercan Dağlarındaki yaylalara doğru yolculuk yapacak.

Besici Rıza Biter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık ilçesinde çetin geçen kışın hayvancılıkla uğraşmayı zorlaştırdığını söyledi.