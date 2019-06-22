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Besicilerin Kurban Bayramı hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

BURSA’nın Yenişehir ilçesindeki besi tesislerinde  Kurban Bayramı hazırlıkları başladı.

Besicilerin Kurban Bayramı hazırlığı

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Yenişehir ilçesindeki besi tesislerinde Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Tesisteki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara beslenmesinden temizliğine kadar titizlikle bakılıyor. Bazı vatandaşlar kurbanlarını şimdiden almaya başlarken, besiciler fiyatların geçen seneye göre bin ile 2 bin lira arasında yükseleceğini belrtiyor.
Kurban Bayramı’na yaklaşık 45 günlük bir süre kalırken, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan besi tesislerinde hazırlıklar başladı. Tesislerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara beslenmesinden, veteriner kontrolüne, uygun ortamından temizliklerine kadar özen gösteriliyor. Kurban Bayramı piyasasının yavaş yavaş açıldığını belirten Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, kimi vatandaşların kurbanlarını şimdiden almaya başladığını ve piyasanın şekillenmeye başladığı belirtti. Büyükbaş piyasasında hayvanların 8 bin ile 15 bin lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Tuna, geçen yılki fiyatların hayvan başına bin lira ile 2 bin lira arasında yükseldiğini kaydetti. Piyasanın geçen yıla göre ortalama yüzde 20'lik bir zam beklentisi içine girdiğini söyleyen Tuna, "Bayrama 45 gün kaldı ama kurbanlıklar aranmaya başlandı. Büyükbaşların fiyatı canlı ağırlık olarak 8 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. Geçen yıla göre bin lira ile 2 bin lira arasında bir zam gelmesini bekliyoruz" dedi.
Yaklaşık 24 aylık olan hayvanlanrın niyi beslenmesi için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Tuna, "Hayvanlarımızı besiye çektik. Besi yemi ve arpa kırması vererek hayvanlarımızı besliyoruz. Bu yöntem daha iyi et verimi ve etin daha iyi kalitede olmasını sağlıyor" diye konuştu. Kurbanlık koçların da şimdiden siparişlerinin alındığını ifade eden Tuna, "Geçen yıl bin 250 TL olan kurbanlık koç bugünlerde bin 500 liradan alıcı buluyor. Şimdilik yüzde 20'lik bir zamla birlikte kurbanlık piyasası oluşmaya başladı" diye konuştu.
Hayvanın beslenme maliyetlerinin geçen yıla göre arttığına dikkat çeken Tuna, "Geçen yıl bir çuvalı 50-60 lira olan yemi bugünlerde 80-90 liradan alıyoruz. Beraberinde diğer maliyet kalemlerinde de yükselme var. Bu yükselmeler kurbanlık büyükbaş ve koçların satış fiyatlarına yansıması kaçınılmaz. Bayrama doğru fiyatların nasıl bir seyir izleyeceğini öngöremiyoruz." diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Besicilerin Kurban Bayramı hazırlığıBesicilerin Kurban Bayramı hazırlığıBesicilerin Kurban Bayramı hazırlığıBesicilerin Kurban Bayramı hazırlığı

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