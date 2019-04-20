Besicilerin mera hasreti sona erdi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Ovacık ilçesinde, besiciler karların erimesiyle yeşile bürünen meralarda küçükbaş hayvanlarını otlaklara çıkardı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin en zor ve çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Ovacık ilçesinde, hayvanlarını 5 ay boyunca ağıllarda ot, saman ve arpa ile besleyen besiciler, küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.
Havaların ısınmasıyla yeşillenen meralarda hayvanlarını otlatan besiciler, beyaz örtünün kaktığı Munzur Dağları'nın eteklerinde zorlu ve yorucu arazi koşullarında hayvanlarını doyurmaya çalışıyor.
Paşadüzü köyünde keçi yetiştiriciliği yapan Haydar Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu geçen kış mevsimini geride bıraktıklarını söyledi.
Kış mevsiminin uzun sürmesinden dolayı stoklardaki yemlerin azaldığını ve karların erimesiyle bu sorunun ortadan kaldığını belirten Kılıç, şunları dile getirdi:
"Yazın Mercan bölgesine yaylaya gidiyorum, sonbahar olunca da hayvanlarla köyümüze geliyoruz. Bu yıl kış mevsimi bizleri çok zorladı, her gün kar yağıyordu ve hayvanlarımızı doğaya çıkaramıyorduk, bu yüzden çeşitli sıkıntılar çektik. Şu an yüzümüz gülüyor, bahar geldi, karlar eriyor. Keçilerimizi artık yeşile bürünen meralarda otlatmaya başladık."
Köseler köyünde koyun yetiştiren Kıvanç İğit de kışı atlattıkları için işlerinin artık daha kolay olacağını belirtti.
Koyunları artık merada doyurduklarını dile getiren İğit, "Sabah saatlerinde koyunları meraya çıkarıyorum. Koyunlar hem güneşli havanın hem de taze ot yemenin keyfini çıkarıyor. Yaklaşık 60 hayvanım var. Bu yılki kış mevsimi şartlarından dolayı hayvanlarla ilgilenmek çok zor oldu. Baharın gelmesiyle artık rahat bir nefes alıyoruz." diye konuştu.
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