Besicilerin mera hasreti sona erdi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Ovacık ilçesinde, besiciler karların erimesiyle yeşile bürünen meralarda küçükbaş hayvanlarını otlaklara çıkardı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin en zor ve çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Ovacık ilçesinde, hayvanlarını 5 ay boyunca ağıllarda ot, saman ve arpa ile besleyen besiciler, küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Havaların ısınmasıyla yeşillenen meralarda hayvanlarını otlatan besiciler, beyaz örtünün kaktığı Munzur Dağları'nın eteklerinde zorlu ve yorucu arazi koşullarında hayvanlarını doyurmaya çalışıyor.

Paşadüzü köyünde keçi yetiştiriciliği yapan Haydar Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu geçen kış mevsimini geride bıraktıklarını söyledi.

Kış mevsiminin uzun sürmesinden dolayı stoklardaki yemlerin azaldığını ve karların erimesiyle bu sorunun ortadan kaldığını belirten Kılıç, şunları dile getirdi:

"Yazın Mercan bölgesine yaylaya gidiyorum, sonbahar olunca da hayvanlarla köyümüze geliyoruz. Bu yıl kış mevsimi bizleri çok zorladı, her gün kar yağıyordu ve hayvanlarımızı doğaya çıkaramıyorduk, bu yüzden çeşitli sıkıntılar çektik. Şu an yüzümüz gülüyor, bahar geldi, karlar eriyor. Keçilerimizi artık yeşile bürünen meralarda otlatmaya başladık."