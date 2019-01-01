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Besicilerin zorlu yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 11:09 | Son Güncelleme

Muş'ta besiciler, yüksek kesimlerdeki ağıllarda bulunan küçükbaş hayvanlarını zorlu bir yolculuğun ardından kış mevsimini geçirecekleri köylere ulaştırıyor - Sürüleri, kar kalınlığının bazı bölgelerde bir metreyi bulduğu alanlardan indiren besiciler, yolculuk esnasında kurt saldırılarına karşı tedbiri elden bırakmıyor

SABRİ YILDIRIM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde besiciler, olumsuz hava koşullarından hayvanlarının etkilenmemesi için yüksek kesimlerdeki ağıllardan köylere zorlu bir yolculuk gerçekleştirmek zorunda kalıyor.

Muş'a 46 kilometre uzaklığındaki 96 haneli Yukarı Yongalı köyündeki besiciler, yüksek kesimlerde bulunan ağıllardaki küçükbaş hayvanlarını sürüler halinde yerleşim yerine ulaştırıyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde bir metreyi bulduğu alanlardan indirilen koyun sürüleri, beyaz örtü üstünde görülmeye değer bir görsellik sunuyor.

7 kilometre uzaklıktaki ağıldan yaklaşık 3 saatte yerleşim yerine ulaşan besiciler, zorlu yolculuk esnasında olası kurt saldırılarına karşı da tedbiri elden bırakmıyor. Besiciler ve beraberindeki çobanlar, sürüye eşlik eden sadık köpekleri ve av tüfekleriyle kurtlara karşı önlem alıyor.

- "Havalar ısınınca tekrar çıkacağız"

Besicilerden Hüseyin Omur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağlık bölgedeki yerleşim yerlerinde kar ve tipinin daha fazla etkili olduğunu anlattı.

Hayvanları kar yağışı öncesine kadar meralarda otlattıklarını belirten Omur, "Ağıllarda yem bittikten sonra zorunlu olarak köyümüze geldik. Bundan sonra bahara kadar hayvanlara köyde yem vereceğiz. Havalar ısınınca tekrar çıkacağız." dedi.

Köyün geçim kaynağının hayvancılık olduğunu söyleyen Omur, "Kış aylarında yoğun kar ve fırtına nedeniyle köyümüzde adeta kar hapsi yaşıyoruz. Hayvanlarımızı köyümüzden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta kom dediğimiz ağıllardan köye getirdik. Bugüne kadar orada ot verdik. 250 koyunumuzu köye yaklaşık 3 saat süren zorlu bir yolculuk sonucu ulaştırdık." diye konuştu.

Zorlu yolculuk sırasında kurt saldırısına uğramamak için köpeklerin de sürüye eşlik ettiğini anlatan Omur, "Koyunları getirirken sürüye 3-4 köpek eşlik ediyor. Ayrıca mutlaka 4 çoban birlikte olmamız lazım. Aksi halde kurtlar sık sık saldırıyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
besici muş zorluk

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