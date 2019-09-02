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Besicilerin zorlu yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:58 | Son Güncelleme

Van'ın Çatak ile Bitlis'in Tatvan ilçelerinde yaklaşık 5 ay önce hayvanlarını yaylalara çıkan besiciler, her gün yüksek kesimlerde otlatılan hayvanlara ulaşabilmek için zorlu yolculuğa çıkıyor - Her gün katır, at ve eşek sırtında yola çıkarıp sarp kayalıkları tırmanan kadınlar, süt sağımının ardından aynı şekilde köye dönüyor

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Bilgi ile Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köylerinde besiciler, yaklaşan kış mevsimi öncesi yaylalardaki son günlerini yaşıyor.

Bölgede hayvancılıkla geçinen besiciler, her gün köyden kilometrelerce uzakta otlayan hayvanlarına ulaşabilmek için zorlu yolculuğa çıkıyor.

Katır, at ve eşek sırtında sarp kayalıkları tırmanan, zorlu yolları aşan besiciler, kadınların süt sağımının ardından aynı şekilde köye dönüyor.

Erkeklerin hayvanların kışlık ihtiyacı için biçtikleri otları köylere taşıdığı yaylalarda, kadınlar da yaptıkları peynirleri küplere doldurup toprağa gömüyor.

Yaklaşık 5 ay önce hayvanlarını yüksek kesimlerdeki yaylalara çıkaran besiciler, havaların soğumaya başlamasıyla köye dönen hayvanları için kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Bilgi Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle ve bağlı mezrada 200 hanenin bulunduğunu söyledi.

Bölgede yaklaşık 14 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirten Yavaş, gün boyunca hem hayvanlarla ilgilendiklerini hem de ev işleriyle uğraştıklarını aktardı.

Her gün kullandıkları yayla yollarının yapılmasını isteyen Yavaş, "Köyümüzün 3 yaylası bulunuyor. İki yaylamızın yolu yapıldı. Diğer yaylamızın yolu da yarıya kadar tamamlandı. Yetkililere çok teşekkür ederiz. Allah devletimizden razı olsun. Burada zor şartlar altında yaşıyoruz. Bazen kadınlar katırlardan düşerek yaralanıyor. Bu yaralanmaların olmaması için yolların yapılması gerekiyor. Hayvanlardan yaptığımız yoğurt, tereyağı ve peynirleri satarak geçiniyoruz." diye konuştu.

Kadınlardan Hatice Yavaş ise sabah ev işlerini yaptıktan sonra yaylalara ulaşmak için zorlu bir yolculuğa çıktıklarını anlattı.

Günlerinin büyük bölümünün yolda geçtiğini belirten Yavaş, "İşlerimizi bitirdikten sonra eve dönüyoruz. Ulaşmamız akşamı buluyor. Yaz boyunca her gün bu işleri yapıyoruz. Yolculuk sırasında bazı kadınlar katırlardan düşerek yaralanıyor. Yolumuz da yapılırsa artık rahat ederiz." dedi.

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