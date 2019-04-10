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Besicilik yapan çift taşkın sularıyla zor anlar yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:11 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın İncirliova ilçesinde besicilik yaparak geçimini sağlayan Sait (49) ve Hacer Bayram (45) çifti, yağmur sonrası dereden taşan suların çadırlarını basması sonucu zor anlar yaşadı.

Besicilik yapan çift taşkın sularıyla zor anlar yaşadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde besicilik yaparak geçimini sağlayan Sait (49) ve Hacer Bayram (45) çifti, yağmur sonrası dereden taşan suların çadırlarını basması sonucu zor anlar yaşadı. Bayrak çifti önce kendi canlarını, ardından da bitişik çadırdaki koyunlarını kurtardı.
İncirliova'da etkili olan yağmur nedeniyle Yalkı Dere Çayı bugün saat 04.00 sıralarında taştı. Taşkın suları, Kırsal Sınırteke Mahallesi'nde çay kenarındaki merada 2 çocuk sahibi Sait Bayram ile Hacer Bayram çiftinin kendileri ve 110 tane koyunları için kurdukları çadırları bastı. Önce kendi, sonra hayvanların canını kurtaran çift, güvenli bir alana geçerek rahat bir nefes aldı.
'HER YAĞMURDA KORKUYORUZ'
Her yağan yağmurun kendileri için kabusa dönüştüğünü belirten Sait Bayram, "Bugünkü taşkın saat 04.00'te geldi. Malımızı ve canımızı zor kurtardık. Daha önce iki kez daha yakalandık bu taşkına. Bu taşkınların her birinde 8'er olmak üzere toplam 16 kuzumuz telef oldu. Biz küçükbaş hayvanı çoğaltacağız diye uğraşıyoruz. Kuzular kolay yetişmiyor. DSİ tarafından önlem alınmasını istiyoruz. Çadırdaki eşyalarımızda çamur oldu. İnşallah bir daha yaşamayız" dedi.

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Besicilik yapan çift taşkın sularıyla zor anlar yaşadıBesicilik yapan çift taşkın sularıyla zor anlar yaşadıBesicilik yapan çift taşkın sularıyla zor anlar yaşadıBesicilik yapan çift taşkın sularıyla zor anlar yaşadı

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