HABER

Besicilik yapan çift taşkın sularıyla zor anlar yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:42 | Son Güncelleme

Aydın'ın İncirliova ilçesinde besicilik yaparak geçimini sağlayan Sait Bayram (49) ve Hacer Bayram (45) çifti, yağmur sonrası taşan dereden gelen suların çadırlarını basmasıyla zor durumda kaldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde besicilik yaparak geçimini sağlayan Sait Bayram (49) ve Hacer Bayram (45) çifti, yağmur sonrası taşan dereden gelen suların çadırlarını basmasıyla zor durumda kaldı. Önce kendi canlarını, ardından bitişik çadırdaki koyunlarını kurtaran çift, korkulu anlar yaşadı.
Kırsal Sınırteke Mahallesi'ndeki Yalkı Dere Çayı kenarında bulunan merada çadır kuran 2 çocuk babası Sait Bayram ile eşi Hacer Bayram, bugün saat 04.00 sıralarında korku dolu anlar yaşadı. Bayram çiftinin kendileri ve 110 koyundan oluşan sürü için kurdukları 2 ayrı çadırı, yağan yağmurla taşan Yalkı Dere Çayı'ndan gelen sular bastı. Önce kendi, sonra hayvanların canını kurtaran çift, güvenli bir alana geçerek rahat bir nefes aldı.
'HER YAĞMURDA KORKUYORUZ'
Her yağan yağmurun kendileri için kabusa dönüştüğünü belirten Sait Bayram, Bugünkü taşkın saat 04.00'te geldi. Malımızı ve canımızı zor kurtardık. Daha önce iki kez daha yakalandık bu taşkına. Daha önce her birinde 8'er olmak üzere 2 ayrı taşkında toplam 16 kuzumuz telef oldu. Biz küçükbaş hayvanı çoğaltacağız diye uğraşıyoruz. Kuzular kolay yetişmiyor. DSİ tarafından önlem alınmasını istiyoruz. Çadırdaki eşyalarımızda çamur oldu. İnşallah bir daha yaşamayız dedi.

PARTNERBunu yapan yandı!Bunu yapan yandı!
Metin Feyzioğlu: "Süreç tamamlanacak"Metin Feyzioğlu: "Süreç tamamlanacak"
Polis memuru ile öğretmen eşi, Polis Günü’nde "evet" dediPolis memuru ile öğretmen eşi, Polis Günü’nde "evet" dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.