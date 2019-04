Besicilik yapan çift taşkın sularıyla zor anlar yaşadı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde besicilik yaparak geçimini sağlayan Sait Bayram (49) ve Hacer Bayram (45) çifti, yağmur sonrası taşan dereden gelen suların çadırlarını basmasıyla zor durumda kaldı. Önce kendi canlarını, ardından bitişik çadırdaki koyunlarını kurtaran çift, korkulu anlar yaşadı.

Kırsal Sınırteke Mahallesi'ndeki Yalkı Dere Çayı kenarında bulunan merada çadır kuran 2 çocuk babası Sait Bayram ile eşi Hacer Bayram, bugün saat 04.00 sıralarında korku dolu anlar yaşadı. Bayram çiftinin kendileri ve 110 koyundan oluşan sürü için kurdukları 2 ayrı çadırı, yağan yağmurla taşan Yalkı Dere Çayı'ndan gelen sular bastı. Önce kendi, sonra hayvanların canını kurtaran çift, güvenli bir alana geçerek rahat bir nefes aldı.

'HER YAĞMURDA KORKUYORUZ'

Her yağan yağmurun kendileri için kabusa dönüştüğünü belirten Sait Bayram, Bugünkü taşkın saat 04.00'te geldi. Malımızı ve canımızı zor kurtardık. Daha önce iki kez daha yakalandık bu taşkına. Daha önce her birinde 8'er olmak üzere 2 ayrı taşkında toplam 16 kuzumuz telef oldu. Biz küçükbaş hayvanı çoğaltacağız diye uğraşıyoruz. Kuzular kolay yetişmiyor. DSİ tarafından önlem alınmasını istiyoruz. Çadırdaki eşyalarımızda çamur oldu. İnşallah bir daha yaşamayız dedi.