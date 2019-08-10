Besicinin umudu hayvanlar yangında telef oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş ile 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar köyünde Mahmut Köknaroğlu'na ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahırdan dumanların yükseldiğini fark eden Gümüşakar Karakolunun gözetleme kulesinde bulunan asker ve korucular, durumu itfaiyeye bildirdi.

Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü personelinin de desteğiyle itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Yangında bin balya yonca ile 20 ton saman kül, 10 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında Köknaroğlu ailesine ait evde hasar oluştu.

