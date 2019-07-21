Besicinin umudu otlar yangında kül oldu

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çıkan yangında, besicilikle geçimini sağlayan ailenin, kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladığı yaklaşık 25 bin balya ot kül oldu.

İlçeye bağlı Ergözü köyünde yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan besici Bekir Kahraman'a ait çiftlikteki ot balyalarının istiflendiği depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Eleşkirt ve Ağrı belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla 3 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.

Olayda, yaklaşık 25 bin balya ot yandı, depo kullanılamaz hale geldi.

Çiftlik sahibi Bekir Kahraman'ın kardeşi Serkan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında 25 bin balya otun küle döndüğünü söyledi.

Yangında can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını ifade eden Kahraman, yangında kül olan otun, yaklaşık 410 ton ağırlığında olduğunu dile getirdi.

