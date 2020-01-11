Besicinin yüzü "üçüz" buzağı ile güldü

Tunceli’de geçimini hayvancılıkla sağlayan Aydın ailesinin daha önce bir yavrusu ölen, bir kez de düşük yapan inekleri bu kez üçüz doğurarak ayrı bir mutluluk yaşattı.

Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Mahmut ve Gülizar Aydın’ın simental cinsi "Hanım" isimli gebe ineği yılbaşı gecesi sancılandı. Daha önce bir kez yavrusu ölen bir kezde düşük yapan inek sabaha kadara doğum yapamadı.Bunun üzerine aile, komşularından yardım istedi.Hayvanların doğumdan anlayan komşularının yardımı ile inek, 10’ar dakika ara ile üçüz erkek buzağı doğurdu. İkiz olabileceğini düşünen Aydın ailesi, 3 yavru görünce büyük mutluluk yaşadı.

"İkiz bekliyorduk ama üçüz beklemiyorduk"

Allah’ın bir lütfu olarak ineklerinin üçüz doğurduğunu belirten hayvan sahibi Mahmut Aydın:“Ben hayvanı suya götürüp getirirken hayvan ağır geliyordu. Hayvanın ya ikiz doğuracağını ya da hastalandığını düşündüm. İkiz bekliyorduk ama üçüz hiç beklemiyorduk. Hayvan akşam rahatsızlanarak doğuma girdi ama doğurmadı. Sabah hayvan doğurmayınca anlayan bir komşumuz vardı onu çağırdım geldi müdahale etti hayvan üçüz doğurdu. Bizde şok olduk böyle bir şey beklemiyorduk"dedi.