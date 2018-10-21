HABER

Besiciye şok; 17 büyükbaşı telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, besici Hüsamettin Işık'a ait ahırda bulunan 17 büyükbaş, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.

Besiciye şok; 17 büyükbaşı telef oldu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, besici Hüsamettin Işık'a ait ahırda bulunan 17 büyükbaş, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu. Ahırda inceleme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların bölgeye yıldırım düşmesi sonucu telef olmuş olabileceğini söyledi.
Yuva Mahallesi'nde besicilik yapan Hüsamettin Işık, sabah saatlerinde hayvanlarının bakımını yapmak için ahıra girdiğinde 17 hayvanın telef olduğunu, 2 hayvanın da rahatsızlandığı fark etti. Işık, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, telef olan hayvanlar üzerinde incelemede bulundu.
Hayvanların yıldırım düşmesi sonucu telef olmuş olabileceğini ifade eden ekipler, kesin ölüm nedeninin hayvanlardan alınan örneklerin incelenmesi sonucu anlaşılacağını ifade etti.
Besici Hüsamettin ışık ise hayvanlarının yemden dolayı telef olmuş olabileceğini belirterek, sabah ahıra geldiğinde 17 hayvanın öldüğünü, 2 hayvanın da can çekiştiğini söyledi. Rahatsızlanan 2 hayvanın ekiplerin müdahalesiyle daha iyi duruma geldiğini belirten Işık, 100 bin liranın üzerinde zararının olduğunu ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Besiciye şok; 17 büyükbaşı telef olduBesiciye şok; 17 büyükbaşı telef olduBesiciye şok; 17 büyükbaşı telef olduBesiciye şok; 17 büyükbaşı telef oldu

PARTNER'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...
Otomobil, Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 3 yaralıOtomobil, Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 3 yaralı
3 çocuğuyla yaşadığı evde babası tarafından ölü bulundu3 çocuğuyla yaşadığı evde babası tarafından ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

Zonguldak'ta yağış sonrası yol çöktü

Zonguldak'ta yağış sonrası yol çöktü

Erzurum'da bankacı kardeşlerden akılalmaz zimmet oyunu: Milyonlarca lirayı aktardılar!

Erzurum'da bankacı kardeşlerden akılalmaz zimmet oyunu: Milyonlarca lirayı aktardılar!

Kazayı görünce hiç düşünmeden nehre atladı

Kazayı görünce hiç düşünmeden nehre atladı

Bodrum’a yaz yeniden geldi

Bodrum’a yaz yeniden geldi

Karagöl muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Karagöl muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.