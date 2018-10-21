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Besiciye şok; 17 büyükbaşı telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 15:24 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, besici Hüsamettin Işık'a ait ahırda bulunan 17 büyükbaş, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, besici Hüsamettin Işık'a ait ahırda bulunan 17 büyükbaş, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu. Ahırda inceleme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların bölgeye yıldırım düşmesi sonucu telef olmuş olabileceğini söyledi. Yuva Mahallesi'nde besicilik yapan Hüsamettin Işık, sabah saatlerinde hayvanlarının bakımını yapmak için ahıra girdiğinde 17 hayvanın telef olduğunu, 2 hayvanın da rahatsızlandığı fark etti. Işık, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, telef olan hayvanlar üzerinde incelemede bulundu. Hayvanların yıldırım düşmesi sonucu telef olmuş olabileceğini ifade eden ekipler, kesin ölüm nedeninin hayvanlardan alınan örneklerin incelenmesi sonucu anlaşılacağını ifade etti. Besici Hüsamettin ışık ise hayvanlarının yemden dolayı telef olmuş olabileceğini belirterek, sabah ahıra geldiğinde 17 hayvanın öldüğünü, 2 hayvanın da can çekiştiğini söyledi. Rahatsızlanan 2 hayvanın ekiplerin müdahalesiyle daha iyi duruma geldiğini belirten Işık, 100 bin liranın üzerinde zararının olduğunu ifade etti.

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