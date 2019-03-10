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Beşikdüzü’ndeki yangının gaz sıkışmasından kaynaklanan cam patlaması olduğu açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bir iş yerinde 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yangınla ilgili olarak Trabzon Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.Kamuoyuna patlama olarak yansıyan yangınla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangının gaz sıkışmasından kaynaklanan cam patlaması olduğu belirtildi.Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Beşikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sabri Dilek Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Metin Kundura isimli iş yerinin deposunda 07.03.2019 günü saat 22.30 sıralarında meydana gelen ve kamuoyuna patlama olduğu yönünde yansıyan yangın olayı ile ilgili olarak uzman ekiplerce mahallinde yapılan çalışmalarda, depo içerisinde henüz sebebi belli olmayan bir şekilde çıkan yangın neticesi oluşan sıkışmadan dolayı yüksek ses çıkararak, depo camlarının tamamen kırıldığı, dolayısıyla bunun bir patlama değil, sadece gaz sıkışmasından kaynaklı cam patlaması olduğu, olayda herhangi bir patlayıcı ve benzeri maddenin kullanılmadığı, atılmadığı, yangının deponun içerisinden başladığı tespit edilmiştir.

Beşikdüzü’ndeki yangının gaz sıkışmasından kaynaklanan cam patlaması olduğu açıklandı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bir iş yerinde 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yangınla ilgili olarak Trabzon Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.
Kamuoyuna patlama olarak yansıyan yangınla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangının gaz sıkışmasından kaynaklanan cam patlaması olduğu belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Beşikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sabri Dilek Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Metin Kundura isimli iş yerinin deposunda 07.03.2019 günü saat 22.30 sıralarında meydana gelen ve kamuoyuna patlama olduğu yönünde yansıyan yangın olayı ile ilgili olarak uzman ekiplerce mahallinde yapılan çalışmalarda, depo içerisinde henüz sebebi belli olmayan bir şekilde çıkan yangın neticesi oluşan sıkışmadan dolayı yüksek ses çıkararak, depo camlarının tamamen kırıldığı, dolayısıyla bunun bir patlama değil, sadece gaz sıkışmasından kaynaklı cam patlaması olduğu, olayda herhangi bir patlayıcı ve benzeri maddenin kullanılmadığı, atılmadığı, yangının deponun içerisinden başladığı tespit edilmiştir. Depo sahibi şahsın o esnada orada olduğu, çeşitli yerlerinden yaralandığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü, ’genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi (yangın)’ konusuyla yürütülen soruşturma kapsamında inceleme ve araştırmalarımız çok yönlü devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Beşikdüzü’ndeki yangının gaz sıkışmasından kaynaklanan cam patlaması olduğu açıklandı

Beşikdüzü’ndeki yangının gaz sıkışmasından kaynaklanan cam patlaması olduğu açıklandı

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