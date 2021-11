Beşiktaş Ajax maçını canlı izle! BJK Ajax maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar listesi!

Futbolseverler Beşiktaş Ajax maçını şifresiz canlı veren yabancı kanalları merak ediyor. Beşiktaş Ajax maçını veren kanallar ise araştırma konusu oldu. İşte BJK Ajax maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar...

Futbolseverlerin takip ettiği Beşiktaş Ajax maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar merakla araştırılıyor. Avrupa Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Beşiktaş, bugün grupta önemli bir maça çıkacak. Sergen Yalçın’ın oyuncuları sahaya kesin galibiyet parolası ile çıkarken futbolseverler de Beşiktaş’ın heyecanına ortak olabilmek için maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

Avrupa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları Exxen’de yayınlanacak. Bu akşam gerçeklecek olan BJK Ajax maçı da saat 20:45’ten itibaren canlı naklen Exxen’de olacak.

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇINI ŞİFRESİZ VE CANLI VEREN YABANCI KANALLAR!

BJK Ajax maçını veren yabancı kanalların isimleri şöyle;

Hindistan JioTV, Sony LIVEndonezya Vidio

Uluslararası UEFA.tv

İran beIN Sports Premium 2, beIN Sports English 2, beIN SPORTS CONNECT

Irak beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 2, beIN Sports English 2

İrlanda BT Sport App, BT Sport ESPN, LiveScore App, BTSport.com

İsrail 5 Liveİtalya Sky Sport Football, NOW TV, Sky Sport 255, Mediaset Infinity, SKY Go Italia

Cezayir beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 2, beIN Sports English 2

Angola SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA, Supersport Grandstand

Anguilla Flow Sports App, Flowsports.co

Antigua ve Barbuda Flowsports.co, Flow Sports App

Arjantin Star+, ESPN2 Sur

Aruba Flow Sports App, Flowsports.co

Avustralya Stan Sport

Avusturya DAZN, Sky Sport Austria 4, Sky Sport Austria 1

Bahamalar Flow Sports App, Flowsports.co

Bahreyn beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 2, beIN Sports English 2

Bangladeş Sony LIV

Bulgaristan MAX Sport 4

Burkina Faso Supersport Grandstand, DStv Now, SuperSport Premier League ROA, Canal+ Sport 5 Afrique,

SuperSport MaXimo 2

Burundi DStv Now, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 5 Afrique, Supersport Grandstand, SuperSport Premier League ROA

Kamboçya beIN Sports 2 Thailand, beIN Sports Connect

Kamerun DStv Now, SuperSport MaXimo 2, Supersport Grandstand, Canal+ Sport 5 Afrique, SuperSport Premier League ROA

Kanada DAZN

Cape Verde SuperSport Premier League ROA, Supersport Grandstand, Canal+ Sport 5 Afrique, DStv Now, SuperSport MaXimo 2

Barbados Flowsports.co, Flow Sports App

Belçika Proximus Pickx

Benin SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, Supersport Grandstand, Canal+ Sport 5 Afrique

Bermuda Flowsports.co, Flow Sports App

Bhutan Sony LIV

Bolivya Star+, ESPN2 SurBosna Hersek Arena Sport 2 Serbia

Botsvana Supersport Grandstand, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROABrezilya HBO Max

British Virgin Adaları Flow Sports App, Flowsports.co

Brunei beIN Sports Connect, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports 2 Thailand