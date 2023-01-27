BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Beşiktaş ile Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçta, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Hakam Yemişken üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olarak açıklandı. Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Antalyaspor maçı 27 Ocak 2023 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Necip, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson Fernandes, Muleka, Tayfur, Cenk, Aboubakar

Alanyaspor: Runarsson, Fer, Furkan, Fatih, Umut, Doumbia, Candeias, Oğuz, Efecan, Cavaleiro, Eduardo

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI TAKİP

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

