Beşiktaş Alanyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Siyah Beyazlılar 47 puanla 8.sırada bulunrken, Turuncu Yeşilli ekip ise 52 puanla 4.sırada bulunuyor. Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Türkiye Süper Toto Süper Lig 32.hafta mücadelesinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Alanyaspor maçı Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Maç, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

