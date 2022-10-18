Beşiktaş Arnavutköy’deki lüks kafede korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Beşiktaş'taki korkutan yangın, gece saat 00.00 sıralarında Arnavutköy Mahallesi, Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap binada faaliyet gösteren lüks kafenin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KAFE ALEV ALEV YANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan ahşap binaya kısa sürede müdahale etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu yangın, yan binaya sirayet etmeden söndürüldü. Yangında ölü veya yaralı olmazken kafenin kapalı olması ise olası bir faciayı önledi.



İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında kafede büyük hasar meydana geldi.



İtfaiye ekipleri ahşap binada uzun süre soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. (İHA)



