BEŞİKTAŞ ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şenol Güneş'in 11'i!

Beşiktaş Atletico Madrid maçı için geri sayım devam ediyor. Depremzedeler için "Türkiye için hep birlikte" sloganıyla sahaya çıkılacak. Beşiktaş Atletico Madrid canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte, Beşiktaş Atletico Madrid maçının yayın saati ve kanalı...

BEŞİKTAŞ ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Atletico Madrid maçı bu akşam (12 Nisan 2023 Çarşamba) saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Atletico Madrid maçı NTV ve Star TV ortak yayını ile ekrana gelecek.

Beşiktaş Atletico Madrid maçının bilet satışından elde edilecek gelir, çocuklar için deprem bölgesine okul inşa etmek amacıyla kullanılacak.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, karşılaşmaya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de birçok insana yardımcı olacak bir maçımız var. İnsanların desteğine ihtiyacımız var”

Simeone, kulüp taraftarlarını İstanbul’a davet etti.

GRİEZMANN VE MORATA DA ATLETİCO FORMASIY'LA BU ÖZEL KARŞILAŞMADA OLACAK

Bugünkü özel karşılaşmada; Antoine Griezmann ve Alvaro Morata gibi dünyaca ünlü yıldızların Atletico formasıyla Vodafone Park’ta olması bekleniyor.

