Beşiktaş - B36 Torshavn | CANLI YAYIN

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta deplasmanda Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün 2-0 yendiği Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta ağırlıyor. Peki Beşiktaş - B36 Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - B36 Torshavn maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ve canlı yayın bağlantısı...

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Necip, Fatih, Caner, Tolgay, Medel, Adriano, Lens, Babel, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

B36 TORSHAVN: Askham, Eriksen, Petersen, Faero, Magnusson, Nielsen, Brockie, Heinesen, Cielewicz, Olsen, Przybylski

TEKNİK DİREKTÖR: Jakup A Borg

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - B36 Torshavn mücadelesini Portekizli hakem Carlos Xistra yönetiyor. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştiriyor. Vitor Fernandes Ferreira ise dördüncü hakem... Beşiktaş - B36 Torshavn maçı D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ

Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

