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Beşiktaş - B36 Torshavn | CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.08.2018 19:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş - B36 Torshavn maçı için nefesler tutuldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta deplasmanda 2-0 yendiği B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta ağırlıyor. Peki Beşiktaş - B36 Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - B36 Torshavn maçının detayları...

Beşiktaş - B36 Torshavn | CANLI YAYIN

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta deplasmanda Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün 2-0 yendiği Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta ağırlıyor. Peki Beşiktaş - B36 Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - B36 Torshavn maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ve canlı yayın bağlantısı...

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Necip, Fatih, Caner, Tolgay, Medel, Adriano, Lens, Babel, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

B36 TORSHAVN: Askham, Eriksen, Petersen, Faero, Magnusson, Nielsen, Brockie, Heinesen, Cielewicz, Olsen, Przybylski
TEKNİK DİREKTÖR: Jakup A Borg

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - B36 Torshavn mücadelesini Portekizli hakem Carlos Xistra yönetiyor. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştiriyor. Vitor Fernandes Ferreira ise dördüncü hakem... Beşiktaş - B36 Torshavn maçı D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ
Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş - B36 Torshavn UEFA Avrupa Ligi

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