HABER

Beşiktaş balonu Kapadokya’da havalanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:30 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da Beşiktaş balonu gökyüzüne havalanmaya başladı.Beşiktaş ile Dorak Tour arasındaki sponsorluk anlaşması sonrasında Kapadokya’da Beşiktaş balonu “Come to Beşiktaş” sloganıyla havalanmaya başladı.

Beşiktaş balonu Kapadokya’da havalanmaya başladı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da Beşiktaş balonu gökyüzüne havalanmaya başladı.
Beşiktaş ile Dorak Tour arasındaki sponsorluk anlaşması sonrasında Kapadokya’da Beşiktaş balonu “Come to Beşiktaş” sloganıyla havalanmaya başladı. İlk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kapadokya’da havalanan Beşiktaş logolu sıcak hava balonu yerli ve yabancı turistler tarafından da büyük beğeni kazandı.
Kapadokya’da Beşiktaş balonunun havalanmasının ardından Mayıs ayı içerisinde Beşiktaş yönetimi ve futbolcularının katılacağı tören ile de Kapadokya’da Beşiktaş balonunun tanıtımını yapılacağı öğrenildi.

Beşiktaş balonu Kapadokya’da havalanmaya başladı

PARTNEREşi için mevlit okuttuEşi için mevlit okuttu
Havalandırma sıkışan kargalar için itfaiye seferber olduHavalandırma sıkışan kargalar için itfaiye seferber oldu
Samsun’da Ramazan pidesi fiyatları belli olduSamsun’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

TRT World Londra merkezine saldırı!

TRT World Londra merkezine saldırı!

İlginizi Çekebilir

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakaeli Kaya Mezarları ziyaretçilerini bekliyor

Her odada bir mezar var! İçindeki 27 basamağı inince...

Korkunç anlar! Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

Korkunç anlar! Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Ne iş yaptığını öğrenen şaşırmadan edemiyor

Ne iş yaptığını öğrenen şaşkına dönüyor

Anzak torunları dedelerini gözyaşları içinde andı

Sabaha kadar gözyaşları içinde beklediler!

Kocaeli'de Kartepe Belediyesine ait depoda yangın

Kocaeli'de Kartepe Belediyesine ait depoda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.