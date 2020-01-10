Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bulunan üst geçide vinç çarptı. Üst geçitten kopan parçalar nedeniyle Barbaros Bulvarı’nın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Be\u015fikta\u015f Barbaros Bulvar\u0131\u2019nda bulunan \u00fcst ge\u00e7ide vin\u00e7 \u00e7arpt\u0131. \u00dcst ge\u00e7itten kopan par\u00e7alar nedeniyle Barbaros Bulvar\u0131\u2019n\u0131n bir k\u0131sm\u0131 trafi\u011fe kapat\u0131ld\u0131. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEREmeklilik, ek g\u00f6sterge, EYT! Bakan duyurdu...K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu "Kanal \u0130stanbul \u00c7al\u0131\u015ftay\u0131"nda konu\u015ftuBe\u015fikta\u015f'ta faciadan d\u00f6n\u00fcld\u00fc
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