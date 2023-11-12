BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş Başakşehir maçı canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmada Hakem Arda Kardeşler düdül çalacak. Rıza Çalımbay yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkacak olan siyah beyazlılar hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Başakşehir maçı bugün (12 Kasım 2023 Pazar) saat 16.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Başakşehir maçı beIN SPORTS'dan naklen ekrana gelecek.

Karşılaşmada Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ' BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Bailly, Onur, Amir, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal, Zaynutdinov, Muleka

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay, Mahmut, Deniz, Aleksic, Serdar, Piatek



